Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Branka Pujić i Anđela Jovanović ostvarile dugo željeni san: Sutra je taj dan

Branka Pujić i Anđela Jovanović ostvarile dugo željeni san: Sutra je taj dan

Autor: | 03/10/2025

0

Branka Pujić i Anđela Jovanović osim što su majka i ćerka, najbolje drugarice, najveća podrška jedna drugoj od sada su i poslovne partnerke. Da, da, dobro ste pročitali.

Proslavljene glumice poželele su da ostvare davnašnji zajednički san te su prethodnih meseci vredno radile kako bi ga sprovele u delo, a od sutra sve postaje java.

M.M Ata Images

 

Njih dve su se oglasile na Instagramu i otkrile da danas očekuju sve mališane koji maštaju da postanu glumci u jednoj osnovnoj školi gde su otvorile dramski studio.

- Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo da nam se pridružite u dramskom studiju "Mali teatar" u Zemunu. Upis novih članova i uvodni čas je 4. oktobra od 10 i 12 časova. Dođite da se igramo, družimo i maštamo - nasmejane su rekle majka i ćerka.

Osim njih dve, brojne kolege i prijatelji će podržati njihov privatni biznis i biti gosti predavači u njihovom dramskom teatru.

Pročitajte Sin Anđele Jovanović i Mihaila Dudaša prvi put u javnosti, kamera ga obožava

Osim ovih lepih vesti u domu Jovanović - Dudaš predstojeći vikend je posebno radostan jer će mezimac Luka oduvati prvu svećicu sa torte. Mama i tata pripremili su mu rođendansku žurku za pamćenje!

A baka i deka već su pokupovali mnoštvo poklona kojima će obradovati unuka koji je prohodao sa svega deset meseci čime se ponosna mama Anđela pohvalila na društvenim mrežama.

Instagram

 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Tamara Roksandić Instagram

Slične Vesti

Tagovi: Anđela Jovanović branka pujić branka pujić i anđela jovanović privatni biznis anđele jovanović i branke pujić

Pročitajte još

Najnovije vesti