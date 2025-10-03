Branka Pujić i Anđela Jovanović ostvarile dugo željeni san: Sutra je taj dan

Branka Pujić i Anđela Jovanović osim što su majka i ćerka, najbolje drugarice, najveća podrška jedna drugoj od sada su i poslovne partnerke. Da, da, dobro ste pročitali.

Proslavljene glumice poželele su da ostvare davnašnji zajednički san te su prethodnih meseci vredno radile kako bi ga sprovele u delo, a od sutra sve postaje java. M.M Ata Images

Njih dve su se oglasile na Instagramu i otkrile da danas očekuju sve mališane koji maštaju da postanu glumci u jednoj osnovnoj školi gde su otvorile dramski studio.

- Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo da nam se pridružite u dramskom studiju "Mali teatar" u Zemunu. Upis novih članova i uvodni čas je 4. oktobra od 10 i 12 časova. Dođite da se igramo, družimo i maštamo - nasmejane su rekle majka i ćerka.

Osim njih dve, brojne kolege i prijatelji će podržati njihov privatni biznis i biti gosti predavači u njihovom dramskom teatru.

Osim ovih lepih vesti u domu Jovanović - Dudaš predstojeći vikend je posebno radostan jer će mezimac Luka oduvati prvu svećicu sa torte. Mama i tata pripremili su mu rođendansku žurku za pamćenje!

A baka i deka već su pokupovali mnoštvo poklona kojima će obradovati unuka koji je prohodao sa svega deset meseci čime se ponosna mama Anđela pohvalila na društvenim mrežama.










