Branka Pujić i Anđela Jovanović ostvarile dugo željeni san: Sutra je taj dan

Branka Pujić i Anđela Jovanović osim što su majka i ćerka, najbolje drugarice, najveća podrška jedna drugoj od sada su i poslovne partnerke. Da, da, dobro ste pročitali.
Proslavljene glumice poželele su da ostvare davnašnji zajednički san te su prethodnih meseci vredno radile kako bi ga sprovele u delo, a od sutra sve postaje java.
Njih dve su se oglasile na Instagramu i otkrile da danas očekuju sve mališane koji maštaju da postanu glumci u jednoj osnovnoj školi gde su otvorile dramski studio.
- Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo da nam se pridružite u dramskom studiju "Mali teatar" u Zemunu. Upis novih članova i uvodni čas je 4. oktobra od 10 i 12 časova. Dođite da se igramo, družimo i maštamo - nasmejane su rekle majka i ćerka.
Osim njih dve, brojne kolege i prijatelji će podržati njihov privatni biznis i biti gosti predavači u njihovom dramskom teatru.
Pročitajte Sin Anđele Jovanović i Mihaila Dudaša prvi put u javnosti, kamera ga obožava
Osim ovih lepih vesti u domu Jovanović - Dudaš predstojeći vikend je posebno radostan jer će mezimac Luka oduvati prvu svećicu sa torte. Mama i tata pripremili su mu rođendansku žurku za pamćenje!
A baka i deka već su pokupovali mnoštvo poklona kojima će obradovati unuka koji je prohodao sa svega deset meseci čime se ponosna mama Anđela pohvalila na društvenim mrežama.
Slične Vesti
Dama se ne postaje, dama se rađa: Evo zbog čega su svi na plaži gledali u Branku Pujić
Izgled Branke Pujić u 60. godini je perfektan
18/07/2024Saznajte više
Pročitajte još
Jeste li spremni za njegov veliki povratak? Milan Štrljić se vraća
Veliki povratak Milana Štrljića na male ekrane
04/10/2025Saznajte više
Čuva je i posle 25 godina braka: Venčanica Jelene Gajšek je san snova, toliko je uska da malo ko može da je obuče
Venčanica Jelene Gajšek i danas je moderna, savršen kroj
04/10/2025Saznajte više
Malo ko zna da su Željko i Sanja bili bliski: Strašno mi se svidela! I danas znam njen stari broj telefona, satima smo pričali
Željko Stefanović o Sanji Doležal
04/10/2025Saznajte više
Branko Janković: Kako ja da ostavim svoju ženu, i kažem ti mene nerviraš, a da između nas ostane troje dece unesrećeno?
Branko Janković iskreno o supruzi Nataši, deci i porodici
04/10/2025Saznajte više
Gde je nestao Igor Milanović? Legendarni vaterpolista danas živi na selu, televizor nema, a trofeje čuva u garaži
Igor Milanović danas živi u porodičnoj kući na selu
03/10/2025Saznajte više
Branka Pujić i Anđela Jovanović ostvarile dugo željeni san: Sutra je taj dan
Branka Pujić i Anđela Jovanović otvaraju dramski studio
03/10/2025Saznajte više
Komentari (0)