Dijeta sa čvarcima Željka Vasića: Ovako je smršao i regulisao pritisak

Dijeta sa čvarcima Željka Vasića
Željko Vasić ovih dana obavlja završne pripreme za koncert u MTS dvorani, koji će biti u znaku broja 25.
- “25ica” u muzičkom smislu predstavlja neku vrstu rekapitulacije moje dvadesetpetogodišnje karijere. Želeo sam da određenim pesmama, koje su mi veoma drage, dam novo ruho i još više ih približim svom senzibilitetu i svojoj muzičkoj estetici.
- “25ica ” i svi njeni segmenti, biće prezentovani publici krajem godine, a pre toga 23. i 24. oktobra ljudi će moći premijerno, pre izdanja, uživo čuti u MTS dvorani – poručio je pevač u najavi za solistički koncert.
Pročitajte
Željko Vasić nikada nije imao problem sa viškom kilograma, ali je sasvvim slučajno doznao da ima visok pritisak. Lekari su mu preporučili izbalansiranu ishranu u koju su ubacili i jednu, pomalo neočekivanu namirnicu.
Dozvoljeno mu je da jede čvarke, ali isključivo pre koncerta, kako bi prirodnim mastima dobio preko potrebnu energiju.
Promena ishrane dala je rezultate, pa je on ne samo regulisao pritisak, dobio neophodnu energiju, već je i smršao 12 kilograma.
Kako to izgleda u praksi pojasnio je u emisiji “Intermeco”, kod Danijele Buzurović.
- Nije dijeta da pojedeš kilo čvaraka, to je zagarantovana bolset. Mi muzičari se dosta trošimo na sceni, treba nam energija. Zato pred nastup pojedem šaku čvaraka, desetak “bombonica”. (smeh)
Popularni pevač otkrio je i da je veliki hedonista, kao i da se trudi da ugodi sebi.
- Ne živim život muzičara. To znači da se budim jako rano. Mnogo mi znači kad ustanem u 6 i budem sam sa sobom barem sat vremena. To je moj ritual da napunim baterije i dobro počnem dan. U toku dana moram popiti bar jednu kafu sa prijateljima, a rado izađem i na večeru. To je moj način da izbalansiram sve obaveze koje imam od jutra – kaže Željko Vasić.
