Unuk Mirka Kodića krenuo njegovim stopama, ima 11 godina: Harmonika u mojoj porodici neće nestati

Za samo nekoliko dana, navršiće se duge dve godine kako je prerano ugašen život sina Mirka Kodića. Aleksandar Kodić iznenada je preminuo 28. oktobra 2023. godine ostaviviši iza sebe neutešnog oca i majku Jasnu. Bilo mu je samo 30 godina kada je legao da spava i više se nije probudio. Antonio Ahel ATA Images / Facebook

Život posle sinovljeve smrti je, kako je Mirko nedavno izjavio u najnovijem intervjuu za Blic, bio jako težak, uspomene na njega ne blede. Iz stanja u kom se nalazio ga je jedino spasila harmonika, ali i porodica koja mu je uvek vetar u leđa.

- Da nije muzike i moje harmonike, ja ne znam kako bih preživeo. Prvo je Šaban otišao, pa me je moj sin napustio, moj spas je moja harmonika, muzika i ne dam se. Najveća podrška mi je moja porodica, publika koja me voli širom sveta. Mnogo mi sin nedostaje. Svaki dan palim cigaretu za njega, svaki dan pijemo kafu, idem na groblje svake subote, ili kad mogu ako imam obaveza. On je sa mnom. I kada nastupam, on je sa mnom - izjavio je Mirko, koji je dočekao da makar jedan unuk krene njegovim stopama.

Gostujući u emisiji „Nije lako biti ja“ unuk Mirka Kodića Veljko prvi put se pojavio pred kamerama i to sa harmonikom. Dečak je rešio da krene dedinim stopama, a Mirko nije krio da je posebno ponosan na tu činjenicu. printscreen youtube "Nije lako biti ja"

Kako Mirkovi sinovi i stariji unuk nisu želeli da sviraju, činjenica je Veljko to poželeo, Mirka je oduševilo.

- Mnogo sam srećan u ovoj emisiji jer je tu moj naslednik Veljko Kodić. Što znači da harmonika neće nestati u porodici dok sam ja živ i dok on bude trajao. Moj Veljko ima 11 godina, ima još jednog brata. Pitao sam drugog unuka šta želi da bude, on je rekao majstor. Kada sam Veljka pitao, rekao mi je da bi voleo da bude harmonikaš. Ova harmonika na kojoj on svoira je u mojoj kući skoro 40 godina. Kupio sam je za najstarijeg sina, počeo je malo, ali nije heto. Mlađi sin nije želeo da svira. Došao je na red Veljko - rekao je preponosni deda Mirko Kodić.

(Grand)









