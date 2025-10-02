Umro Miki Pirs iz “Mućki”, odnela ga je teška bolest

Preminuo glumac iz serije “Mućke”

Britanski glumac Patrik Mari, najpoznatiji po ulozi Mikija Pirsa u kultnoj seriji “Mućke”, preminuo je u 68. godini života.

Vest je prvi objavio “Miror”, prenoseći saopštenje koje je objavljeno na jednoj fan stranici posvećenoj seriji “Mućke”.

"Sa iskrenom tugom prenosimo vest o smrti našeg prijatelja Patrika Marija - Mikija Pirsa za mnoge. Bio je redovan učesnik naših konvencija i nedostajaće nam njegov humor i radost koju je donosio mnogima.”

Poštovaoci čuvene serije širom sveta, opraštaju se danas na društvenim mrežama, podsećajući da je Patrik Mari bio šarmanan, duhovit i beskrajno talentovan. Youtube Screenshot

Ulogu Mikija Pirsa, najboljeg druga Rodnija Trotera, tumačio je od 1983. do 2003. godine. Nakon završetka serije "Mućke" dobio je još nekoliko uloga u filmovima, da bi na kraju napustio glumu i postao taksista u Kentu.

Njegova glumačka karijera oživela je 2019. godine kada je dobio ulogu Frenka Bridža u TV Seriji "Conditions".

Patrik Mari godiname je bolovao od raka pluća. Iako mu je 2022. saopšteno da je izlečeno, bolest se vratila godinu dana kasnije.

Preminuo je u 68. godini.

Youtube Screenshot









