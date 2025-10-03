Vanja Marinković upisao fakultet, košarkaš sa indeksom u rukama, spreman za novo poglavlje

Vanja Marinković upisao fakultet! Vest je koja je mnoge navijače Partizana zbunila i iznenadila, jer su pomislili da je njegovoj profesionalnoj karijeri došao kraj pre vremena.
Ipak, objasnio je pozadinu fotografija koje su osvanule na Instagramu. Kapiten KK Partizan izjavio je da oduvek imao želju da završi fakultet i da ima diplomu u rukama na kraju sportske karijere.
- Uvek sam hteo da imam diplomu i da na kraju sportke karijere imam završen fakultet. Hteo sam da ostanem u sportu, pa sam upisao smer za menadžera u sportu. Nadam se da ću da budem dobar student i da ću da završim taj fakultet. Voleo bih da posle igračke karijere ostanem u košarci - priznao je Vanja.
Proslavljeni košarkaš sa punih 28 godina uzeo je indeks u ruke i čeka početak nove akademske godine, te će se truditi da uklopi profesionalne obaveze s obzirom da često putuje sa ekipom i predavanja i kolokvijume.
Pročitajte Vanja Marinković otkrio kako se Jokić priprema pred najvažniju utakmicu, nikakav trening nije u pitanju
Jedan od omiljenih srpskih reprezentativaca sa saigračima iz reprezentacije doživeo je pravi pakao tokom pređašnjeg Evropskog prvenstva, a sada je već počela nova sezona sa timom koji najviše na svetu voli.
Podsećanja radi, osim profesionalnih uspeha, Vanja se može pohvaliti i skladnim privatnim životom. Prelepa Nina Marinković, njegova supruga ne voli javno eksponiranje i svoj privatan život čuva daleko od očiju javnosti, a u prilog tome govori i činjenica da je društvene mreže zaključala.
Ipak, svi kažu da je Nina Mandić Marinković prava lepotica. Vanja i njegova supruga znaju se još od mlađih dana. Išli su zajedno u Sportsku gimnaziju, a družili su se godinama pre nego što su postali emotivni partneri.
Pročitajte još
Jeste li spremni za njegov veliki povratak? Milan Štrljić se vraća
Veliki povratak Milana Štrljića na male ekrane
04/10/2025Saznajte više
Čuva je i posle 25 godina braka: Venčanica Jelene Gajšek je san snova, toliko je uska da malo ko može da je obuče
Venčanica Jelene Gajšek i danas je moderna, savršen kroj
04/10/2025Saznajte više
Malo ko zna da su Željko i Sanja bili bliski: Strašno mi se svidela! I danas znam njen stari broj telefona, satima smo pričali
Željko Stefanović o Sanji Doležal
04/10/2025Saznajte više
Branko Janković: Kako ja da ostavim svoju ženu, i kažem ti mene nerviraš, a da između nas ostane troje dece unesrećeno?
Branko Janković iskreno o supruzi Nataši, deci i porodici
04/10/2025Saznajte više
Gde je nestao Igor Milanović? Legendarni vaterpolista danas živi na selu, televizor nema, a trofeje čuva u garaži
Igor Milanović danas živi u porodičnoj kući na selu
03/10/2025Saznajte više
Branka Pujić i Anđela Jovanović ostvarile dugo željeni san: Sutra je taj dan
Branka Pujić i Anđela Jovanović otvaraju dramski studio
03/10/2025Saznajte više
Komentari (0)