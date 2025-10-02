Uvek je u prvom redu na mojim koncertima: Miroslav Ilić vraća se u zagrebačku Arenu posle 15 godina

Supruga Miroslava Ilića uvek je u prvom redu na njegovim koncertima
Miroslav Ilić, jedan od najcenjenijih pevača na ovim prostorima, 18. oktobra održaće koncert u Areni Zagreb.
Poslednji put je u toj dvorani pevao pre 15 godina. Šta više, bio je prvi pevač sa ovih prostora koji je tu održao koncert.
- Ja sam prvi folk pevač koji je onde održao koncert pre 15 godina. Uzbuđen sam jer je to ipak nova prilika, drugačiji prostor, drugačiji zahtevi, veliki orkestar, gosti.. Moraš obratiti pažnju na svaki detalj kako bi to bilo uspešno veče – rekao je Miroslav Ilić u intervjuu za Scenu.
Govorio je, između ostalog, i o dugogodišnjem prijateljstvu koje neguje sa brojnim hrvatskim izvođačima, kao što su Tonči Huljić i Mišo Kovač, a osvrnuo se i na svoj privatni život.
Na pitanje šta je tajna dugotrajnog odnosa, odgovorio je:
- Kompromis i razumevanje. Gordana i ja smo pre tri godine proslavili zlatnu svadbu – 50 godina braka.
Prokomentarisao je i činjenicu da se njegova supruga retko pojavljuje u medijima.
- To je isključivo njena odluka. Uvek je u prvom redu na mojim koncertima, jer je moja najveća podrška. Nekada je išla na razne događaje, ali u poslednje vreme to joj sve manje prija.
