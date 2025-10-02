Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Ana i Predrag Rajković proslavili prvi rođendan ćerke Nore i za HELLO! otkrili da li planiraju proširenje porodice

Ana i Predrag Rajković proslavili prvi rođendan ćerke Nore i za HELLO! otkrili da li planiraju proširenje porodice

Autor: | 02/10/2025

0

Ana i Predrag Rajković tokom zajedničkog života promenili su nekoliko država – od Izraela, preko Francuske i Španije, sve do Saudijske Arabije gde borave poslednjih godinu dana

U vreme kada je golman naše fudbalske reprezentacije potpisao ugovor sa klubom El Itihad, porodica je postala bogatija za još jednog člana, prelepu devojčicu po imenu Nora. Starija braća, Tadija i Relja, sa oduševljenjem su dočekali sestricu, a tako je i danas, kada se utrkuju da joj ugode.

Pročitajte Godinu dana je čuvala tajnu: Mišel Fajfer postala baka

Nora je imala samo mesec dana kada je stigla u Džedu, a tamo je i proslavila svoj prvi rođendan.

S obzirom da su u Saudijskoj Arabiji kuće prostrane, a dvorišta velika, nisu imali dilemu gde će organizovati slavlje.

- Došli su Reljini i Tadijini drugari i bilo je predivno. Moram priznati da sam proslavu drugačije zamišljala. Kada smo otišli da kupimo haljinicu koja mi se svidela, muž mi je rekao: "Ne dolazi u obzir. Nora je princeza i sve će biti roze boje - od haljine do dekoracije" – ispričala je Ana Rajković za novi broj magazina HELLO!.

Privatna Arhiva

 

Tata je imao završnu reč i u pogledu izbora torte.

- Naša devojčica je jedno malo pilence sa prelepim očima, i uvek me je podseća na ptičicu. Zato sam htela da torta bude u znaku Tviti ptičice. Ipak, tata je imao završnu reč i u pogledu izbora torte.

Privatna Arhiva

 

Golman naše fudbalske reprezentacije, s ponosom kaže:

- Nora nam je svima ulepšala život. Braća je obožavaju i takmiče se ko će više da joj ugodi i ko će mami više da pomogne.

Na pitanje, šta su poželeli dok su duvali svećice na rođendanskoj torti, Ana je uz smeh ispričala:

- Rekla sam mužu: "Molim te, nemoj da poželiš da nemamo više dece." (smeh) Zažmurili smo i svako je pomislio svoju želju. Videćemo kome će se ostvariti.

Privatna Arhiva

 

Privatna Arhiva

 

Privatna Arhiva

 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Privatna Arhiva
Tagovi: porodica prvi rođendan ana rajkovič i predrag rajković Predrag i Ana Rajković ćerka nora prvi rođendan ćerke Ane Rajković prvi rođendan nore rajković

Pročitajte još

Najnovije vesti