Ana i Predrag Rajković proslavili prvi rođendan ćerke Nore i za HELLO! otkrili da li planiraju proširenje porodice

Ana i Predrag Rajković tokom zajedničkog života promenili su nekoliko država – od Izraela, preko Francuske i Španije, sve do Saudijske Arabije gde borave poslednjih godinu dana
U vreme kada je golman naše fudbalske reprezentacije potpisao ugovor sa klubom El Itihad, porodica je postala bogatija za još jednog člana, prelepu devojčicu po imenu Nora. Starija braća, Tadija i Relja, sa oduševljenjem su dočekali sestricu, a tako je i danas, kada se utrkuju da joj ugode.
Nora je imala samo mesec dana kada je stigla u Džedu, a tamo je i proslavila svoj prvi rođendan.
S obzirom da su u Saudijskoj Arabiji kuće prostrane, a dvorišta velika, nisu imali dilemu gde će organizovati slavlje.
- Došli su Reljini i Tadijini drugari i bilo je predivno. Moram priznati da sam proslavu drugačije zamišljala. Kada smo otišli da kupimo haljinicu koja mi se svidela, muž mi je rekao: "Ne dolazi u obzir. Nora je princeza i sve će biti roze boje - od haljine do dekoracije" – ispričala je Ana Rajković za novi broj magazina HELLO!.
Tata je imao završnu reč i u pogledu izbora torte.
- Naša devojčica je jedno malo pilence sa prelepim očima, i uvek me je podseća na ptičicu. Zato sam htela da torta bude u znaku Tviti ptičice. Ipak, tata je imao završnu reč i u pogledu izbora torte.
Golman naše fudbalske reprezentacije, s ponosom kaže:
- Nora nam je svima ulepšala život. Braća je obožavaju i takmiče se ko će više da joj ugodi i ko će mami više da pomogne.
Na pitanje, šta su poželeli dok su duvali svećice na rođendanskoj torti, Ana je uz smeh ispričala:
- Rekla sam mužu: "Molim te, nemoj da poželiš da nemamo više dece." (smeh) Zažmurili smo i svako je pomislio svoju želju. Videćemo kome će se ostvariti.
