Luka Raco otvorio restoran, vreme je da master ekonomije pokaže svoje znanje

Malo je poznato da je glumac Luka Raco sa 18 godina za sebe imao sasvim drugačije životne planove. Posle završene srednje škole, odlučio je da upiše fakultet i to je uspešno i učinio. U rekordnom roku je diplomirao i stekao zvanje ekonomiste.

Pre tačno deceniju, Luka je završio i master studije, a onda je sve krenulo malo drugačijim tokom. Luka se upustio u manekenske vode, a zatim je gluma došla kao prirodan sled stvari.

- Gluma je jako dinamičan posao, koji garantuje da ni jedan radni dan neće ličiti na drugi, često se menjaju okolnosti, lokacije, kolege, uloge i to je nešto što je meni uzbudljivo - rekao je naš uspešni glumac u intervjuu za magazin "Bazar".

Ali, sada je konačno rešio da se oproba i u preduzetničkim vodama. Naime, Luka je zajedno sa prijateljima uložio novac u otvaranje jednog restorana u Beogradu.

- S obzirom da sam završio ekonomiju i da sam master ekonomista lepo je spajati to sa nekim zanimanjem poput ugostiteljstva. Ugostiteljstvo mi je blisko kao i svakome, onoliko koliko smo izlazili kao mlađi. Nekako se pogodilo da su moji prijatelji započeli davno taj posao i da sam se sada i ja priključio - kroz osmeh je rekao glumac za Blic. Instagram

Glumac je otkrio da voli domaću kuhinju, ali da nije preterano spretan u spremanju jela. - Najviše volim srpsku kuhinju. Nisam često u kuhinji, nisam neki vrstan kuvar. Uglavnom ili naručujem ili neko drugi sprema hranu. Prvo što sam spremao je bio neki pokušaj lazanja. Hvala Bogu to tada niko nije jeo. Češće kuva devojka, ona je bolja u kuhinji - rekao je on i otkrio koje jelo ne voli: - Pihtije, ljudi uglavnom vole, to je kod mene zabranjeno. A kakva jela će se služiti u restoranu Luke Raca ostaje da vidimo.









