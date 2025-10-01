Šta hoće ova žena, da nas oglobi? Suzana Mančić progovorila o predbračnom ugovoru

Suzana Manćić punih 25 godina u braku je uspešnim grčkim biznismenom koje je u domovini, pa i šire, izuzetno cenjen u poslovnim krugovima. Upoznali su se kada je ona imala 40, a on deset godina više.Venčali su se 2018. godine, na prelepoj ceremoniji održanoj na ostrvu Pilion.

Sa Simicom, kako ga od milja oslovljava, održava brak na daljinu, i to uspešno funkcioniše već godinama.

Odgovarajući na pitanje u čemu je tajna uspešne veze, poznata voditeljka je u intervjuu za Bazar rekla:

- U mom slučaju, olakšavajuća okolnost je što smo i suprug i ja već zreli, ostvareni ljudi. Mi smo se sreli u zrelom dobu. Nije nam preostalo ništa drugo nego da se volimo i uživamo u trenucima kada smo zajedno. On je uvek poštovao moju profesiju, kao i ja njegovu.Uvek postoji rezerva, uvek postoji neko zrno sumnje, čak i kada ljudi žive pod istim krovom. Uvek postoje velike i male izdaje u životu sa prijateljima, u profesiji, u ljubavi. Mi smo naš odnos učvrstili tako što nije bilo tih izdaja. To je zato što sam ja, uglavnom, iskrena. Neću reći da sam bezrezervno iskrena, ali iskrenost je moje najjače oružje. Nisam imala razloga da se krijem iza nekih opštih mesta koje ti nameće društvo.

Suzana Mančić majka je dve ćerke, Natalije i Teodoru, koja je ovih dana stupila u brak.

Sa druge strane, i Simeon ima dve ćerke iz braka koji je okončao nekoliko godina pre nego što je upoznao Suzanu.

Kako je priznala jednom prilikom sa ćerkama svog supruga danas je u dobrim odnosima, ali u početku nije bilo tako.

- Shvatila sam da možda njegove ćerke imaju bojazan, ili da možda on ima bojazan – kazala je, pa otkrila da je potpisala predbračni ugovor kako bi svi bili srećni i zadovoljni. Luka Šarac

O tome je sada progovorila i u emisiji “Popodne”, na Una televiziji.

- Ja imam fenomenalnu imovinu za srpske uslove. On za grčke, i te kako. E sad, da tu ne bi došlo do nekih sumnji i nesuglasica, a sigurno bi bilo pitanja “Šta hoće ova žena, da nas oglobi” ili “Em nam je uzela oca, em hoće da nas oglobi” ja sam potpisala predbračni ugovor – rekla je Suzana, pa u šali dodala:

- Rekla sam: “Hajde da mi stavimo na papir da sve što je moje je moje, sve što je tvoje je moje”. (smeh) Mirko Tabašević

Zatim je ozbiljno poručila, slikovito se izražavajući:

- Jednog dana kada budu delili imovinu nema svađe, nema borbe oko tarabe.









