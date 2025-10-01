Aca Sofronijević otvorio školu: Podržale ga brojne kolege, Savo Milošević u društvu devojke

Aca Sofronijević organizovao je koktel povodom otvaranja škole, kojem su prisustvovali njegovi prijatelji, kolege i članovi porodice.
- Ovo je ostvarenje jedne dugogodišnje ideje. Smatram da je došlo vreme da mlade ljude usmerimo ka profesiji muzičkog producenta.Producent danas nije samo tehničar iza miksete, već ključna figura koja oblikuje zvuk, povezuje izvođače i autore i pretvara ideju u gotov muzički proizvod – rekao je poznati harmonikaš u pozdravnom govoru.
Povodom vesti da je otac deteta Milice Todorović, oglasio se Karić: Sve demantovao!
Početak rada škole muzičke produkcije, koja ima ambiciju da postane jedinstveni edukativni centar u regionu, okupio je brojne muzičare, kao i predstavnike medija.
Aca Sofronijević goste je dočekivao u društvu supruge Kosane, sa kojom je u braku od prošle godine.
Među zvanicama su bili Sergej Ćetković, Slavko Banjac, Bane Tomašević, The Frajle...
Nekadašnji fudbaler Savo Milošević došao je u društvu devojke, lepe plavuše, koja nije poznata široj javnosti.
On je dve decenije bio u braku sa nekadašnjom manekenkom Vesnom Bovan, od koje se razveo 2015. godine. O svom privatnom životu nerado govori, ali nije tajna da je nedavno imao veliki povod za slavlje, budući da se njegov stariji sin Nikola oženio.
