Aca Sofronijević otvorio školu: Podržale ga brojne kolege, Savo Milošević u društvu devojke

Autor: | 01/10/2025

Aca Sofronijević organizovao je koktel povodom otvaranja škole, kojem su prisustvovali njegovi prijatelji, kolege i članovi porodice.

- Ovo je ostvarenje jedne dugogodišnje ideje. Smatram da je došlo vreme da mlade ljude usmerimo ka profesiji muzičkog producenta.Producent danas nije samo tehničar iza miksete, već ključna figura koja oblikuje zvuk, povezuje izvođače i autore i pretvara ideju u gotov muzički proizvod – rekao je poznati harmonikaš u pozdravnom govoru.

Početak rada škole muzičke produkcije, koja ima ambiciju da postane jedinstveni edukativni centar u regionu, okupio je brojne muzičare, kao i predstavnike medija.

Aca Sofronijević goste je dočekivao u društvu supruge Kosane, sa kojom je u braku od prošle godine.

Milos Tesic / ATA Images

 

Među zvanicama su bili Sergej Ćetković, Slavko Banjac, Bane Tomašević, The Frajle...

Milos Tesic / ATA Images

 

Nekadašnji fudbaler Savo Milošević došao je u društvu devojke, lepe plavuše, koja nije poznata široj javnosti.

On je dve decenije bio u braku sa nekadašnjom manekenkom Vesnom Bovan, od koje se razveo 2015. godine. O svom privatnom životu nerado govori, ali nije tajna da je nedavno imao veliki povod za slavlje, budući da se njegov stariji sin Nikola oženio.

Milos Tesic / ATA Images

 

Milos Tesic / ATA Images

 

Milos Tesic / ATA Images

 

Milos Tesic / ATA Images

 

 


 

 

 

Eva Čubrović Milos Tesic / ATA Images
Tagovi: aca sofronijević aca sofronijević otvorio školu promocija Savo Milošević savo milošević devojka

