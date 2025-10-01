Džordž Kluni doneo najtežu životnu odluku, povlači se iz glume, kraj

Džordž Kluni se povlači iz glume, naslovi su koji su preplavili sve svetske medije!

Istina je ipak, nešto malo drugačija. Proslavljeni glumac, reditelj i producent odlučio je da "stane na loptu", te je jasno rekao da jurnjave za velikim projektima više nisu njegov prioritet. Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Kluni je otkrio da će stati s glumačkom karijerom kako bi mogao da se posveti 8-godišnjim blizancima koje ima sa suprugom Amal, poznatom advokaticom za ljudska prava.

- Više nisam u toj ludačkoj jurnjavi za uspehom. Imao sam svoju karijeru u mnogim aspektima i stvari su se na neki način smirile, tako da mogu sad da budem kod kuće sa svojom decom često i to mi je jako zabavno. Još uvek sam dovoljno mlad da mogu da trčkaram s njima.To sad počinje brzo da nestaje. Ali trenutno to još uvek mogu da radim. Tako da se stvarno zabavljam - rekao je Kluni za Fox's Extra.

Legendarni glumac, koji je govorio na premijeri svog najnovijeg filma "Jay Kelly" na New York Film Festivalu, smatra kako je prošlu deceniju žrtvovao zbog rada u Holivudu nauštrb svoje dece i supruge Amal.

Zvezda "Ocean's Eleven", koji ima 8-godišnje blizance Aleksndra i Elu sa suprugom Amal, rekao je:

- To sigurno nije samo iskustvo iz šoubiznisa. Verovatno imate iste razgovore u gotovo svakoj profesiji: 'Želeo bih da nisam propustio važna iskustva svoje dece dok sam radio/radila. To je žrtva koju činite da biste uspeli u bilo kom poslu. Joe Maher/Getty Images

Inače, na premijeru filma "Jay Kelly", koji u bioskope stiže 14. novembra, stigao je sa svojom suprugom, advokaticom za ljudska prava, 47-godišnjom advokaticom, koja je sve oduševila u spektakularnoj crvenoj mini haljini s plišanim topom i upečatljivom suknjom s cvetnim detaljima.

Slavni par je nedavno proslavio 11. godišnjicu braka romantičnom večerom.









