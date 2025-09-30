Da li biste ih obuli? Cipele Zorice Brunclik su priča za sebe

Cipele Zorice Brunclik su priča za sebe
Zorica Brunclik poznata je po svom neobičnom, pa i ekscentričnom stilu. Godinama unazad kosu farba u ciklama boju, a njen stil odevanja umnogome se razlikuje od onog koji biraju njene koleginice.
Originalnost Zorice Brunclik došla je do izražaja i ovog leta, kada je u porodičnoj kući u Krnjači organizovala veliku proslavu povodom 40 godina braka sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišem. Iako su mnogi mislili da će za tu priliku obući venčanicu, ona je iazbrala belo odelo koje je kupila u Beču.
Uz to je ponela i šešir širokog oboda.
Pročitajte Miroslav Talijan je zet Suzane Mančić, vojna uniforma očarala Teodoru, stariji je od nje 23 godine, ima brak iza sebe
Originalnost u odevanju Zorica Brunclik pokazala je i ovih dana, kada je sa suprugom došla na proslavu punoletstva Vuka Obradovića, sina estradnog menadžera Baneta Obradovića.
Uz crne pantalone ponela je brendirani sako i cipele istog dizajna, koje nisu mogle proći nezapaženo.
Folk zvezda je, inače, ovu jesen započela radno, budući da je stalni član žirija muzičkog takmičenja “Pinkove zvezde”.
