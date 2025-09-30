Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Nije postao glumac, ali jeste uspešan: Obišao svet, oženio Ruskinju, a evo čime se dans bavi Malik iz filma "Otac na službenom putu"

Nije postao glumac, ali jeste uspešan: Obišao svet, oženio Ruskinju, a evo čime se dans bavi Malik iz filma "Otac na službenom putu"

Autor: | 30/09/2025

0

Malik iz filma "Otac na službenom putu" danas je uspešan kuvar

Moreno DeBartoli imao je deset godina kada je zablistao u filmu Emira Kusturice „Otac na službenom putu”. Od tada je prošlo četiri decenije, a njegova popularnost ne bledi.

Centar film/ Profimedia

 

- I danas mi na ulici često govore “Malik, Malik”, a ja se svaki put okrenem i nasmešim. Drago mi je zbog toga - prisetio se jednom prilikom Moreno, koji je još kao dečak stao rame uz rame sa Mikijem Manojlovićem i Mirom Karanović.

Na filmu se našao sasvim slučajno. Naime, Kusturica i producenti posetili su školu u koju je išao kako bi našli dečaka koji će glumiti Malika. Moreno, koji je tada igrao fudbal sa drugovima, zamolio ih je da se pomere sa igrališta.

Pročitajte Slavko Štimac - Stereotip je da stariji ljudi kad dođu u godine ne znaju šta će sa sobom

Taj njegov stav oduševio je slavnog reditelja, koji je odmah odlučio da ga angažuje.

- To je jedno lepo iskustvo, koje mi je mnogo pomoglo u životu. Naučio sam kako se nositi sa egom - priznao je Moreno Debartoli koji, ipak, nije želeo da nastavi glumačkim putem.

Strast prema kuvanju vodila ga je na razne strane sveta. U Londonu je stekao diplomu “Le Cordon Bleu” akademije za majstora peciva. U Tel Avivu, gde je živeo sa roditeljima, nekoliko godina je radio kao šef-kuvar za peciva i ketering. Završio je i marketing i tako dodatno proširio znanja koja koristi u ugostiteljstvu.
Iz Izraela se preselio u Sarajevo, zatim u Rijeku, gde je 2019. otvorio poslastičarnicu „Slon”.

- Toliko se trudimo da kolači izgledaju lepo da smo morali skloniti dekoracije jer su ljudi mislili da je reč o plastici - ispričao je u jednom intervjuu Moreno Debartoli, koji u svemu što radi neguje perfekcionizam.

Moreno Debartoli oženjen je Ruskinjom, sa kojom ima sina i ćerku.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Centar film/Profimedia

Slične Vesti

Tagovi: Otac na službenom putu film Otac na službenom putu Malik iz filma Otac na službenom putu Moreno DeBartoli

Pročitajte još

Najnovije vesti