Nije postao glumac, ali jeste uspešan: Obišao svet, oženio Ruskinju, a evo čime se dans bavi Malik iz filma "Otac na službenom putu"

Malik iz filma "Otac na službenom putu" danas je uspešan kuvar
Moreno DeBartoli imao je deset godina kada je zablistao u filmu Emira Kusturice „Otac na službenom putu”. Od tada je prošlo četiri decenije, a njegova popularnost ne bledi.
- I danas mi na ulici često govore “Malik, Malik”, a ja se svaki put okrenem i nasmešim. Drago mi je zbog toga - prisetio se jednom prilikom Moreno, koji je još kao dečak stao rame uz rame sa Mikijem Manojlovićem i Mirom Karanović.
Na filmu se našao sasvim slučajno. Naime, Kusturica i producenti posetili su školu u koju je išao kako bi našli dečaka koji će glumiti Malika. Moreno, koji je tada igrao fudbal sa drugovima, zamolio ih je da se pomere sa igrališta.
Taj njegov stav oduševio je slavnog reditelja, koji je odmah odlučio da ga angažuje.
- To je jedno lepo iskustvo, koje mi je mnogo pomoglo u životu. Naučio sam kako se nositi sa egom - priznao je Moreno Debartoli koji, ipak, nije želeo da nastavi glumačkim putem.
Strast prema kuvanju vodila ga je na razne strane sveta. U Londonu je stekao diplomu “Le Cordon Bleu” akademije za majstora peciva. U Tel Avivu, gde je živeo sa roditeljima, nekoliko godina je radio kao šef-kuvar za peciva i ketering. Završio je i marketing i tako dodatno proširio znanja koja koristi u ugostiteljstvu.
Iz Izraela se preselio u Sarajevo, zatim u Rijeku, gde je 2019. otvorio poslastičarnicu „Slon”.
- Toliko se trudimo da kolači izgledaju lepo da smo morali skloniti dekoracije jer su ljudi mislili da je reč o plastici - ispričao je u jednom intervjuu Moreno Debartoli, koji u svemu što radi neguje perfekcionizam.
Moreno Debartoli oženjen je Ruskinjom, sa kojom ima sina i ćerku.
