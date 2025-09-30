Slavko Štimac: Stereotip je da stariji ljudi kad dođu u godine ne znaju šta će sa sobom

Slavko Štimac u oktobru će proslaviti 65. rođendan, a njegova glumačka karijera traje tek koju godinu manje budući da je pred kamere stao još kao dečak.

Uloge koje je ostvario teško je pobrojati, a i nema potrebe za tim, budući da su svima dobro poznate.

Nedavno se vratio i na pozorišnu scenu, pa publika može da ga vidi u “Madlenianumu”, gde igra u predstavi “Da krenemo ispočetka”.

Iako i dalje vredno radi i snima, legendarni glumac već neko vreme je u penziji.

Od 4. oktobra gledaćemo ga u novoj seriji RTS-a “Miholjsko leto”, čija je radnja smeštena u dom za stare “Feniks”. Kroz 12 epizoda gledaoci će upoznati neodoljive junake koji, uprkos godinama,, i te kako znaju šta znači živeti punim plućima u vreme kad dani polako blede, ali su emocije snažnije nego ikad.

- Postoji stereotip da stariji ljudi kad dođu u godine ne znaju šta će sa sobom. Neke navike su upražnjavali ceo život, a u penziji se treba privići na novu situaciju koja nije tako crna kao što ljudi misle.

- U seriji igram šašavog pronalazača koji ima ideju da pomoću veštačke inteligencije napravi idealnu ženu. Gle čuda, njega zovu Tesla. Ova uloga je bila veoma zabavna, a inače imam takav pogled na život – smatram da starost čoveka možemo da ustanovimo po njegovom duhu, a ne po godinama. Godine nisu prepreka – kaže Slavko Štimac. Promo RTS

Najzabavnije scene su mu bile, kako kaže, kad je njegov junak Tesla anketirao žene kako bi ispitao njihove karakteristike i razmišljanja i onda te podatke ubacio u algoritme za svoj projekat.

- On uspeva čak i da napravi tu svoju 'idealnu ženu', ali onda stvari kreću da idu nepredviđenim tokom“, otkrio je glumac.

Dodao je i da je na snimanju bila odlična atmosfera i da je to izuzetno važno, jer dobra atmosfera donosi i odlične rezultate.

- Stanovnici doma 'Feniks' nisu uobičajeni ljudi, već su upravo likovi koji žele na drugačiji način da doživljavaju to svoje pozno doba. Ako smo uspeli nekog da inspirišemo, smatram to velikim uspehom“ - istakao je.

Slavko Štimac retko govori o svom privatnom životu, ali nije tajna da je u skladnom braku sa umetnicom Vesnom Golubović, kao i da ima sina Vida koji živi u Americi.

Antonio Ahel/ATA Images









