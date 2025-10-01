Horoskop za 1. oktobar: Lava neko hoće da prevari, Blizanci pred zdravstvenim problemima

Horoskop za 1. oktobar 2025. godine

Ovan



Ljubav:

Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom.

Posao:

Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, stoga nemojte dozvoliti da neko menja Vašu.

Zdravlje:

Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.



Bik



Ljubav:

Raduju Vas novi događaji i nečija namera da Vam ugodi. Partner ume da Vam prenese dobro raspoloženje i inspiraciju.

Posao:

Imate pozitivan uticaj na okolinu, ideja koju propagirate potvrđuje Vašu profesionalnu svest o zajedničkim interesima.

Zdravlje:

Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.



Blizanci





Rak

Ljubav:Delujete uznemireno pri pomisli da Vas neko emotivno zapostavlja. Kolo sreće se okreće, budite strpljiviji.Posao:Nečiji odgovori mogu da se tumače na različite načine, ali Vi imate loš predosećaj i strahujete od mogućeg neuspeha.Zdravlje:Razmislite o boljoj zdravstvenoj preventivi.



Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom, upotrebite »oprobani recept« za emotivno zbližavanje. Dobra volja, čuda čini.

Posao:

Ponekad sve postaje relativno. Izbegavajte varijantu »sve ili ništa« i različite izazove koji mogu da Vas oštete.

Zdravlje:

Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.





Lav



Ljubav:

Važno je da razumete nečije želje. Pažljivije analizirajte voljenu osobu ili stvari koje ne razumete.

Posao:

Neko Vas navodi na pogrešan zaključak ili loš izbor. Stoga, budite oprezniji pred osobom koja ima dvostruka merila.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilniju ishranu.





Devica

Ljubav:



Vaga

Pokažite više razumevanja i nove izlive nežnosti prema voljenoj osobi. Neko osvaja Vaše simpatije i emotivnu naklonost.Posao:Nema razloga da mistifikujete svoje poslovno-finansijske planove ili da ignorišete nečije prisustvo i poziv.Zdravlje:Priuštite sebi neke »lepe sitnice«, kao recept za dobro raspoloženje.



Ljubav:

Delujete prilično uznemireno i teže kontrolišete svoje emotivne impulse. Često gubite strpljenje pred bliskom osobom.

Posao:

Nema razloga da Vas neko opterećuje pogrešnim idejama ili da ograničava Vaš poslovni i društveni uticaj.

Zdravlje:

Izbegavajte situacije koje Vas iscrpljuju.



Škorpija



Ljubav:

Očekuje Vas prijatno iznenađenje. Priuštite sebi neke lepe »sitnice« i dobro društvo.

Posao:

Saradnja Vas obavezuje na strogo poštovanje zajedničkih pravila, kao i na uvažavanje različitih afiniteta.

Zdravlje:

Unosite više tečnosti u organizam.



Strelac

Ljubav:



Jarac

Opterećujete se novim emotivnim slutanjama, ali to je odraz Vašeg trenutnog stanja i nedostatka inspiracije.Posao:Susret sa jednom osobom na Vas deluje zamorno, ne posvećujete dovoljno pažnje ostalim događajima u kojima aktivno učestvuju Vaši saradnici.Zdravlje:Podstičite kod sebe upornost, optimizam i jaku volju.

Ljubav:

Stišavajte svoje afekte. Bolje je da zatražite dobar savet, nego da emotivno rizikujete bez pravog povoda.

Posao:

Nedostaje Vam koncentracija da se angažujete na različitim stranama. Nemojte donositi brzoplete odluke.

Zdravlje:

Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi, opustite se.





Vodolija

Ljubav:

Partner ne može da Vam dočara sve ono što biste želeli da čujete ili vidite. Na žalost, ostajete uskraćeni za različite potrebe.

Posao:

Ne verujete u nečija ponovljena obećanja, stoga tražite ubedljive dokaze ili dodatnu garanciju za poslovni dogovor.

Zdravlje:

Večernje sate planirajte da provedete u interesantnom društvu i u opuštenoj atmosferi.





Ribe

Ljubav:



Dobra volja »čuda čini«, dovoljno je da vidite osmeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osetite novu kreativnu inspiraciju.Posao:Uvek postoji zaobilazno rešenje. Obratite pažnju na nove informacije, važno je da udružite svoje ineterese sa proverenim saradnicima.Zdravlje:Izbegavajte različite situacije koje Vas uznemiravaju.