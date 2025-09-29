Sve je očarala kao Milevina ćerka Natalija, Marijina majka sušta je suprotnost

Majka Marije Vicković bila joj je uzor za ulogu Natalije

Serija “Radio Mileva” ušla je u petu godinu prikazivanja, a iz sezone u sezonu sve više dobija na popularnosti. Naslovna uloga poverena je neponovljivoj Olgi Odanović, dok Milevinu ćerku, odnosno unuku igraju Marija Vicković i Kristina Bogunović Gavrić. Youtube Screenshot

- Mnogi koji poznaju moju mamu zvali su čim je krenula serija da mi kažu da jako ličim na nju. Drago mi je ako je tako – rekla je lepa glumica u jednom intervjuu za HELLO!.

Marijina Majka Ljiljana Vicković radni vek je provela kao profesorka u podgoričkoj gimnaziji “Slobodan Škerović”, pa ne čudi ako je ćerki bila inspiracija prilikom kreiranja uloge profesorke Natalije u seriji “Radio Mileva”.

Na pitanje da li joj je majka predavala dok je išla u školu odgovorila je:

‒ Nije, bile smo u različitim smenama. Iako je već dugo u penziji, nije se mnogo promenila. Kada sam od prijateljice dobila na poklon gramofon, zamolila sam je da mi pozajmi neke ploče. Dok je birala šta će mi pokloniti propitivala me je. „Evo, daću ti Mocarta. Ti, Marija, znaš šta je 'Rekvijem'?“ (smeh)

Boško Karanović

S obzirom da serija prati zgode i nezgode stanara jedne zgrade, neminovno je bilo i ptainje da li je od komšinica koje “gledaju svoja posla” ili “voli da sa nekim popije kafu”.

- Rekla bih da sam neka “zlatna sredina”. Najbliže komšije doživljavam kao druge roditelje, veliki su mi oslonac. To su ljudi koji su već u penziji i dosta vremena provodimo zajedno. Sa ostalim dragim ljudima popijem kafu u lokalnom kafiću – otkrila je Marija Vicković dodajući da je jako vezana za svoj kraj.

- Ja sam, inače, od onih koji ne mrdaju iz kraja, osim kad moraju na posao ili put. Volim da mi je sve na dohvat ruke.









