Otišla je moja voljena mama.... Bata Spasojević slomljen od tuge

Preminula majka Bate Spasojevića

Modni kreator Bata Spasojević u svakoj prilici isticao je koliko je vezan za svoju porodicu, roditelje i sestru Draganu.

Uprkos brojnim obavezama često ih je posećivao, a svaki slobodan trenutak provodio je u porodičnoj kući na Kosmaju.

- Kad odem kod roditelja na Kosmaj, spojim pet dana i potpuno se regenerišem. Boravak na svežem vazduhu me oporavi od rada. Tamo imamo mnogo kućnih ljubimaca, dva psa i mačku. Često se porodično okupljamo, a tamo slavimo i Đurđevdan – kazao je Bata jednom prilikom u intervjuu za HELLO!.

Bata Spasojević poslednjih dana septembra ispratio je na večni počinak voljenu majku, od koje se oprostio emotivnom porukom.

Za moju mamu...

- Pre par dana 27. septembra, otišla je moja voljena mama …žena koja je svojim životom učila sve oko sebe šta znače snaga, poštenje i ljubav. Rođena na svetu Petku, a preselila se na Krstovdan, kao da je i njen život bio u znaku svetosti i simbola koji nas uče veri i dobroti.

- Mama je bila neverovatna – jaka, snažna, ambiciozna, a opet nežna i puna topline. Radila je u velikoj firmi bivše Jugoslavije –Auto kuci „Pezo” – na rukovodećem mestu, i svojom posvećenošću i radom bila inspiracija svima. Ujedinjavala je ljude, spajala porodice i prijatelje, nesebično delila sebe i davala najbolje od sebe svima.

25. septembra ove godine, zajedno sa tatom, proslavila je 65 godina ljubavi i braka – na isti dan kada je i njegov (tatin)rođendan. Ta slika od pre 5 dana kao i svaka njihova godišnjica braka …njih dvoje, zaljubljenih i posvećenih jedno drugom kroz ceo život, ostaje mi zauvek urezana.

- Mama je bila posebna u svemu … u načinu na koji je pričala, savetovala, hrabrila i volela. Bila je stub naše porodice, svetionik na kojem smo svi učili kako se voli, kako se prašta i kako se živi časno…ali i kako biti hrabar i pun planova i ambicija koje je sa lakoćom dostizala a koje je i delom prenela na mene kroz moju karijeru.

Hvala ti, mama, što si bila inspiracija, oslonac i najlepši primer ljudske dobrote i snage. Tvoj duh živi u svima nama, u našim delima i rečima, u ljubavi koju nastavljamo da širimo.

- Zauvek tvoj Bata i Dragana … nas tata Srba …

Čuvamo te zauvek u srcu i dusi …tu si , i na svaki pomisao na tebe naci cemo uvek neverovatnu snagu za dalje i još vece snove i ostvarenja.

Volim te









