Ćerka Nevene Božović krenula u vrtić, a pevačica otkriva: Dva puta sam išla u prvi razred

Ćerka Nevene Božović krenula u vrtić

Nevena Božović pamtiće 2025. godinu samo po lepom, što i ne treba da čudi budući da je pre pet meseci postala majka jednog Viktora. Uz malu bebu i četvorogodišnju ćerku Anku, njen dan je maksimalno ispunjen.

Ipak, lepa pevačica nalazi vremena i za poslovne obaveze, pa je tokom leta radila na novim pesmama koje planira da objavi u skorije vreme.

Poznato je da Nevena živi na relaciji Budva-Beograd. Leti je „usidrena“ na moru, ali već u septembru vraća se u Beograd.

Jedan od razloga je i taj što Anka ide u vrtić, ima svoje obaveze, ali i drugare sa kojima uživa u dečjim radostima.

- Zvuči smešno kad se koristi reč obaveze, ali dobro je da nauči da pravi razliku između letnjeg „raspusta“, kada je mnogo toga dozvoljeno, i ostatka godine, kad treba da ima određeni ritam i red. To se mnogo lakše postiže kad ide u vrtić. Pred dolazak se radovala što će ponovo biti sa svojim drugarima – rekla je Nevena u razgovoru za „Story“.

U intervjuu se prisetila i svojih školskih dana.

- S pet godina sam krenula u školu, pa mi je zato čudno kad neko kaže da mu šestogodišnje ili sedmogodišnje dete još uvek nije spremno. Dva puta sam išla u prvi razred – najpre sa sestrom, a drugi put sama. (smeh) Naravno, nije bio plan da tako rano krenem u školu, već sam pratila dve godine stariju sestru.

- Učiteljici je bilo žao da sedim pred vratima i čekam nju, pa me je već drugog dana primila u učionicu. Slušala sam predavanja, pisala domaće, ali se par puta desilo da zaspim na času. Prestala sam da idem tek pred kraj školske godine – ispričala je Nevena Božović zanimljiv detalj iz svog detinjstva, koje je provela u Kosovskoj Mitrovici.

