Najlepša Beograđanka je majka Milice Milše, njenu smrt glumica nikad nije prežalila: Sve bih na svetu dala za tvoj zagrljaj

Majka Milice Milše bila je njen najveći oslonac, podrška kad god je to trebalo, a naročito kada je na trećoj godini studija glume rodila mezimca Antonija.
Leposava Milanin-Isaković preminula je na današnji dan pre tačno 9 godina, a tim povodom oglasila se i glumica na društvenim mrežama:
- Mama...devet godina bez tebe... sve na svetu bih dala za jedan tvoj zagrljaj... ova slika me vraća u tvoje naručje, tamo gde je najbezbrižnije... volim te oduvek i zauvek - piše u opisu fotografije devojčice i mame.
Na dan kada bi, da je živa, njena majka Leposava Milanin-Isaković proslavila rođendan, njena ćerka Milica Milša podelila je nekoliko emotivnih rečenica.
- Mama, danas bismo slavili tvoj jubilarni rođendan. Danas, kao i svaki dan, mislim na tebe i znam da danas zvezde sijaju posebnim sjajem i negde u večnosti slave tvoj rođendan. Moja si zvezda vodilja uvek bila i bićeš zauvek.
Glumica je na „Instagramu“ objavila i jednu crno-belu fotografiju uz reči:
- Ova slika se sama prosto pojavila baš danas, ne znam da sam je ranije ikad videla. Nas dve u nekoj od mojih prvih šetnji. Volim te, mama, beskrajno u beskraju.
Leposava Milanin završila je Arhitektonski fakultet, ali je bila i član Udruženja književnika Srbije. Važila je za jednu od najlepših žena svog vremena.
U braku sa književnikom i akademikom Antonijem Isakovićem dobila je ćerku Milicu. Preminula je u Beogradu 2016. godine.
O svojim roditeljima dramska umetnica je uvek pričala u superlativu ističući da su joj oduvek bili najveća podrška, oslonac i ruka spasa:
- Bila sam na četvrtoj godini studija kada sam se porodila i prvih šest godina, odnosno dok Žarko nije postao deo naših života, bila sam mu i otac i majka. Bilo je mnogo i lepih i teških trenutaka, kao što to obično biva u životu, ali imala sam ogromnu pomoć svojih roditelja koji su u to vreme bili ‘prostirka’ na koju sam mogla da sručim sav teret - rekla je ona svojevremeno za „Story“.
