Druga strana Miloša Teodosića: Plakao sam stalno, non stop kada izgubim ja sam plakao, a onda sam doneo odluku

Hladnokrvan, ozbiljan i kad je najteže najbolji - mnogi bi tako opisali Miloša Teodosića.

Međutim, oni koji ga dobro poznaju znaju da je sušta suprotnost svemu tome, odnosno makar prvom i drugom epitetu jer je u biti veoma veliki emotivac. Radule Perišić/ATA images

Proslavljeni košarkaš završio je karijeru kao igrač ali se posvetio vođenju omiljenog kluba sa Malog Kalemegdana, te sada sa ponosom i lepim uspomenama govori o periodu koji je proveo na parketu.

Ono što gotovo niko nije znao da njegovi sportski počeci nisu vezani za košarku, već za fudbal. O tome je govorio pre nekoliko dana u jednoj emisiji, osvrnuvši se na najraniji period bavljenja sportom:

- Kad sam bio mali, ja sam plakao non stop. Govorim o tom periodu šest, sedam, osam, devet godina. Ja sam postao golman, svaki gol kad primim, ja sam plakao. Svaki basket koji izgubim ja sam plakao. Non stop kad sam gubio, plakao sam.

I onda, jednostavno u nekom periodu sam prestao. I odlučio, ne odlučio ja sam, bio sam klinac i dalje, ne želim da ti pokazujem više emocije jer ćeš ti to možda da iskoristiš - rekao je Teodosić.

Na konstataciju voditelja da mu je šokantno da je baš on jedan od tih tipova, koji iznutra gori, proslavljeni košarkaš se nadovezao: Dušan Milenković / ATA Images

- Kao i sada kad se igra derbi Zvezda - Partizan, ti ne možeš da spavaš tri četiri dana pred utakmicu. Bilo ko da je domaćin, nije bitno. Mislim, ja ne mogu. Verujem da ima igrača koji će da legnu i možda spavaju normalno. Zato i kažem, koliko god ja to neću da niko vidi, opet sam vrlo, vrlo takav - bio je iskren Miloš.

I zaista, ko bi rekao da je jedan od najboljih naših košarkaša zaista toliki emotivac kada su mnogi neretko komentarisali kako ima izrazito oštar i hladan pogled. Izgleda da baš iza njega se krije veliko srce i emocija, srčanost i ljubav prema sportu kojim se bavio ali i prema svemu ostalom do čega mu je stalo.










