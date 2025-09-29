Posle 10 godina velika promena u Zvezdama Granda

Na veliko oduševljenje publike, prošlog vikenda premijerno je emitovana prva emisija muzičkog takmičenja Zvezde Granda. Nakon što je studio Zvezda Granda u potpunosti renoviran i zasijao u novom ruhu, što je publika kraj malih ekrana imala priliku da vidi i prošle, kao i ove nedelje, posebnu pažnju privukao je i bekstejdž, prostor u kojem Milan Mitrović tradicionalno dočekuje i bodri takmičare zajedno sa njihovim porodicama.
Novi izgled bekstejdža odiše modernim i minimalističkim stilom – prostor je osvetljen elegantnim LED svetlima, dok dominantan detalj predstavlja veliki mikrofon u neon izvedbi, koji dodatno naglašava muzički duh emisije.
Ovaj kutak je izuzetno važan za takmičare, jer im upravo tu pružaju podršku najbliži tokom nastupa. Zahvaljujući renoviranju, sada je atmosfera još prijatnija i motivišuća, a sam prostor dobio je savremeni izgled u skladu sa produkcijom svetskog nivoa.
Nema sumnje da će novi bekstejdž doprineti posebnoj energiji emisije, dok će takmičari, kao i njihovi najbliži, imati još lepše uspomene iz trenutaka pre samog nastupa, zaključuju u Grandu.
