Goran Čomor samohrani je otac dva sina: Sud mi je dodelio Luku i Savu, supruga se složila

Goran Čomor skoro 20 godina proveo je u braku sa suprugom Nikolinom. Upoznali su se dok je on bio zaposlen u Radio Beogradu, a ona se prijavila za jednu emisiju u kojoj su se takmičili mladi talenti.

- Nikolina fantastično peva. Tada nije pobedila, ali je bila u top 3. Među nama se rodila ljubav na prvi pogled. Kratko smo se zabavljali, brzo smo počeli da žive zajedno – prisetio se voditelj gostujući u emisiji “Pretres” na Hype televiziji, u kojoj je govorio o svom životu.

Venčali su se posle dve godine. Imali su veliku svadbu, sa blizu 300 zvanica, među kojima je bilo “pola estrade”.

Goran Čomor prisetio se i perioda kada je bio u braku.

- Mislim da sam bio pažljiv muž. Nikolina nije radila, ja sam obezbeđivao sve što treba. Ona izuzetno dobro peva, ali ja nikada nisam želeo da se bavi muzikom profesionalno, da bude pevačica. Moj stav je bio da treba da bude uz porodicu, da brine o deci, kao što je i moja majka radila. Tako sam vaspitan. Youtube Screenshot

Na pitanje,zbog čega je došlo do razvoda, odgovorio je:

- Dođe do prezasićenja, pretpostavljam. Ni ona, a ni ja nismo mnogo pričali o tome. Mnogi parovi greše što “guraju pod tepih” neke stvari. Oboje smo krivi što smo se razveli.

Nikolina i Goran Čomor sporazumno su okončali brak, a lako su se dogovorili i oko toga kod koga će deca živeti.

- Stariji sin Luka tada je imao 15 godina, već je bio tinejdžer. Sam je odlučio da ostane sa mnom. Ne mislim da manje voli majku, odnosno da je mene izabrao zato što me više voli. Mislim da nije hteo da menja svoj dom, nije želeo da izađe iz svoje sobe i ode na neko drugo mesto. Nikolina je povela mlađeg sina, Savu, koji je tada pošao u prvi razred. Ostao je kod nje godinu-dve dana. Nikada nismo imali problem da ona ne može da viđa Luku, niti ja Savu.

Youtube Screenshot

Kako je ispričao u intimnoj ispovesti, želeo je da i mlađi sin bude sa njim, a to mišljenje su delile i zvanične institucije.

- Socijalna služba i sud smatrali su da deca treba da žive istim standardom, pa su predložili da oba sina budu kod mene. Nikolina se složila sa tim.

Činjenica da je samohrani otac nije mu teško pala, ali ne krije da razvod nije ostavio svojevrstan trag na decu.

- Mislim da smo povredili decu odlukom da se raziđemo. Ne mogu deca razvedenih roditelja da budu nepovređena, da izađu iz te situacije kao da se ništa nije desilo. To je jedan od propusta i jedan od mojih ozbiljnih životnih poraza. Mislim da deca to ne treba da dožive – zaključio je Goran Čomor. Youtube Screenshot









