Nikola Pilić oženio se srpskom glumicom, sve je ostavila i krenula sa njim, Elizabet Tejlor lično joj je čestitala na udaji

Ljubavna priča Nikole i Mije Pilić trajala je pet decenija

Legendarni jugoslavenski teniser i teniski trener, Nikola Pilić, preminuo je u 87. godini života. Youtube Screenshot

Sahranjen je na intimnoj porodičnoj ceremoniji u Opatiji, gde je proveo poslednje godine.

Njegovo ime u medijima se uglavnom pominjalo u kontekstu činjenice da je ostavio neizbrisiv trag u “belom sportu”. Između ostalog, mnogi ga smatraju teniskim ocem Novaka Đokovića, čijim uspesima se neizmrno radovao.

Iako nije često govorio o privatnom životu, u javnosti se duže od pet decenija pojavljivao sa suprugom, srpskom glumicom Mijom, rođenom Adamović. Prvi put su se videli tokom šetnje korzoom u Novom Sadu, kada je ona imala 17 godina.

- Sećam se da sam mojoj drugarici Anđi rekla: “To je on!” Nije mi izlazio iz glave, verovatno ni ja njemu – pričala je gospođa Pilić pre neku godinu u emisiji “TV lica kao sav normalan svet”, gde se pojavila zajedno sa suprugom.

Nikola Pilić, koji je dobio stipendiju da nastavi školovanje u Novom Sadu, često je putovao zbog sportskih obaveza, ali lepu Novosađanku nije zaboravljao. Ona je kasnije prešla u Beograd, gde je započela uspešnu glumačku karijeru, kako na sceni Atelja 212, tako i u filmovima koji su se tada snimali.

Ipak, zbog ljubavi je sve ostavila i krenula u svet. Youtube Screenshot

Venčali su se posle duže veze, 1970. godine. Imali su čak tri venčanja. Prvi put su rekli “da” u jugoslovenskoj ambasadi u Londonu, zatim u jednoj crkvi u Engleskoj, a potom u Švajcarskoj. Sticajem okolnosti u istom hotelu boravili su Ričard Barton i Elizabet Tejlor, koji su im lično čestitali na venčanju.

Ćerka Danijela i sin Niko uveličali su njihovu porodičnu sreću. Budući da Nikola često nije bio kod kuće, brigu o porodici i vaspitanju dece preuzela je na sebe gospođa Mija.

- Davala mi je podršku tokom karijere, i to mi je bilo jako važno. Osim toga, ćerku i sina odgojila je na pravi način. Između ostalog, naučila ih je da se živi od rada. Iako su mogli da sede na bilo kojoj tribini, uvek su nešto radili. I ja sam takav, i u ovim poznim godinama.

- Ako nemam obaveze, dan mi je izgubljen – pričao je Nikola Pilić, koji je i u 84. godini svakodnevno igrao tenis bar dva sata.

Mija i Nikola Pilić poslednju deceniju proveli su u Opatiji, gde su izabrali da žive nakon što su obišli planetu. Taj sunčani grad na obali Jadranskog mora učinio im se kao idealan izbor da baš tu provedu penzionerske dane, a značilo im je što odatle za nekoliko sati mogu da stignu do Minhena gde su im deca. Youtube Screenshot

Na kraju ostaju reči Vedrane Rudan, koja je svakodnevno sretala Miju i Nikolu Pilića na ulicama Opatije.

- Pitala sam Miju kako se odlučila ostaviti karijeru, napustiti sve što je bilo njen život i otići u nepoznato. “Izbor je bio jednostavan. Pre odluke sam zažmirila i mislila na Nikolu. Videla sam bleštavilo. Pa sam pomislila na život u pozorištu bez Nikole, videla sam mrak."









