Baneta Opačića i njegovu Ninu spojila je velika tragedija na estradi: Kada sam je sreo rekao sam evo moje pesme

Bane Opačić napisao je nebrojeno hitova mnogim poznatim pevačima, a njegovi stihovi kroz vreme odzvanjaju kao himne. Velikog prijatelja, pevača Darka Radovanovića, izgubio je u samo jednom trenu, a od te tragedije nikada se u potpunosti nije oporavio.

- Neko je veče nekog juna neke godine. Telefon zvoni u 8.05 sati. Ostavljam da odzvoni jer čujemo se svaki dan, nazvaću te za 15 minuta samo da nešto završim. Zovem ali se ne javljaš. Više nikada nisi. Nisam dugo izbrisao tvoj broj iz svog telefona jer to mi je izgledalo kao da treba da te pustim da odeš a nisam bio spreman. Na kraju te nisam nikada ni pustio, samo sam nastavio dalje bez jednog dela sebe i to je to - napisao je pre nekoliko godina Bane na svom profilu na Instagramu.

Bane Opačić nije ni slutio da će mu baš taj tragičan događaj otvoriti put ka najvećoj životnoj ljubavi - njegovoj Nini.

Njihova ljubavna priča je počela sasvim slučajno i nenadano. Naime, Banetu je na jednom nastupu veliku pažnju privukla lepa devojka o kojoj je svakodnevno razmišljao, te joj je posvetio pesmu i nazvao je "Nina".

- Ime sam joj izmislio i zapisao ga u pesmu, presadio joj svoj karakter, stvari koje kod sebe volim i obrisao gomilu mana koje imam. Oči i pogled sam joj pozajmio da je lakše prepoznam, a telo joj bezobrazno zamislio savršeno. Sve sam to napravio i samo čekao da je zaslužim... I nije mi došla takva - došla je puno bolja - istakao je jednom prilikom Bane na svom Fejsbuk profilu.

Nekoliko godina kasnije razmenili su poglede u Budvi, ali ne i reči. Ipak, nešto kasnije njih dvoje su se usled tragičnih okolnosti i upoznali.

- Godinama sam od prijatelja Darka Radovanovića, koji, nažalost, više nije sa nama, slušala "Bane je isto to rekao". Kada nas je Darko napustio, htela sam da upoznam čoveka o kome sam toliko znala, da zajedno oživimo uspomenu na Darka. Kada smo se prvi put sreli, zagrlili smo se kao stari prijatelji. I to je bio On. Ja ga nikad nisam upoznala. Ja sam ga prepoznala - izjavila je Marina Pekić, s kojom se na večnu ljubav Bane zakleo 2013. godine, a tu romansu od tada ne prestaju da promovišu kao pravu ljubav.

"O tebi najlepše ćutim.. Jer kako da svetu objasniš sunce osim da napišeš da sija. Godinama učim od tebe a ja sam onaj stariji od nas dvoje. Učim da volim na način na koji ti voliš, bez straha da nešto možeš izgubiti jer oduvek znaš ko si. Pred tvojom hrabrošću mi je svako drugi kukavica. Dva puta smo se napili zajedno i oba puta si mi samo pevala čitavim putem do kuće, sve dok ne zaspiš. Uvek utišaš muziku kada ulazim jer ti si najviše svoja kada si sama sa sobom, kada se ne prilagođavaš i ne sputavaš. Znala si da ne postoji način da te pratim pa si iz ljubavi počela da pratiš ti mene. Spetljam se zbog toga često jer ostanem bez daha koliko jurim da bih uhvatio tvoju najsporiju brzinu. Zauvek si najlepša žena koju sam video. Zauvek si najbolji prijatelj koga sam imao. Ako ikada porastem do tebe jednom, znaću da sam postao savršen.



Srećan ti rođendan, živote moj", reči su koje je Bane Opačić uputio svojoj voljenoj supruzi za njen rođendan.









