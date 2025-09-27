Milan Vasić krstio sina na Kosovu, i to baš na Krstovdan, kum Milan Kalinić stigao u Gračanicu

Porodica Vasić danas, na veliki hrišćanski praznik, srećnija je nego ikad. Baš na Krstovdan, Milan Vasić odlučio je da na Kosovu, u manastiru Gračanica, krsti svog sina Despota.
Milan je na krštenju sina nosio košulju na kojoj su bile izvezene reči: "Stopama predaka", a onda je objavio i pesmu za ovaj važan dan u porodici Vasić.
"Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje", stoji u objavi koju je podelio Milan Vasić.
Milan Vasić snimao je detalj sa Kosova u društvu majke i glumca Milana Kalinića koji mu je bio i kum na venčanju.
Njih su pratili trubači, a glumci nisu skidali osmehe sa lica.
- Gračanica sva u sjaju - napisao je Vasić.
Inače, Milan Vasić je danas i posvetio pesmu svom sinu Despotu za krštenje. On je posebno srećan jer mu se ispunila želja da naslednika krsti na Krstovdan.
Čestitamo!
