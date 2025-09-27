Vericu Veljkov poklon ostavio bez reči: Nikada u životu nisam videla nešto slično, a onda je u Knez Mihailovoj kupio i ...

U septembru 2013. godine glavna tema medijskih natpisa, pa i gradskih priča, bila je vest da se kreatorka Verica Rakočević udala za kompozitora Veljka Kuzmančevića. Mnogi su sumnjali da će taj brak opstati, ne samo zbog razlike u godinama, već i zbog različitih stilova života koje su do tada vodili, ali 12 godinakasnije njih dvoje su i dalje zajedno, podjednako zaljubljeni i srećniji nego ikad.

U brak su zakoračili uz tamburaše, a za prvi ples izabrali su pesmu “Da li znaš da te volim”. Dejan Milićević

Iako vodeća kreatorka u zemlji Verica Rakočević je tog dana nosila pozajmljenu venčanicu, mini haljinu Vivijen Vestvud u kombinaciji sa crnim čizmama. U intervjuu koji je dala za HELLO!, povodom decenije braka, rekla je:

- Moja majka je šila i od nje sam čula da ne valja šiti sopstvenu venčanicu. Kasnije sam saznala i za verovanje da brak koji se sklopi u četvrtak traje čitav život.

Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević svoju oazu mira i ljubavi stvorili su na Avali, daleko od gradske vreve i znatiželjnih pogleda. Dejan Milićević

Dve srodne duše iz dana u dan dokazuju da ljubav ne zna za granice i prepreke, a na pitanje ko je od njih dvoje romantičniji, Verica Rakočević podelila je sa nama prelep momenat iz njihovog zajedničkog života.

Poklon Veljka Kuzmančevića, u više navrata, ostavio ju je bez daha.

- Ja stalno govorim da sam romantična, ali u svojoj euforiji i brizi oko posla, dece i unučića ne pridajem veliku važnost postupcima. Sa druge strane, mnogo puta se desilo, nevezano od godišnjice, da me Veljko obraduje predivnim poklonom. Pored svih dijamanata i brilijanata koje imam, uspeo je da mi donese najjlepši komad nakita na svetu. U Sarajevu je pronašao srebrni prsten sa lupom kroz koju možete pročitati na svim jezicima sveta “volim te”. Nikada u životu nisam videla nešto slično.

- U Knez Mihailovoj je kupio kutijicu u kojoj se nalaze mala pisma. Svako počinje rečima “danas sam...” i onda ti napišeš šta si tog dana lepo doživeo od voljene osobe. Kad popuniš pismo, vratiš ga u kutiju i posle 365 dana pročitaš istoriju jedne ljubavi.

Dejan Milićević










