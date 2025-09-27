Evo u čijem prelepom stanu Ena Popov snima emisiju, svi žele da znaju da li je njen, konačno otkriveno

Ena Popov na javnoj sceni je dugi niz godina, a proletos je napravila televizijski transfer koji je mnoge iznenadio.
O prelasku na televiziju K1, koja se desila iznenada, bez prethodne najave, nedavno je govorila za HELLO!.
- Teško je posle devet godina napustiti firmu u kojoj vam je sve poznato, ne raditi više sa dragim ljudima na koje ste navikli i krenuti sve iznova – upoznati nove saradnike, način rada, koncept emisije koji nikada nije rađen kod nas. Istovremeno, sve to je i vrlo uzbudljivo. Ja volim da dajem šansu novim prilikama, volim sve da probam i sama procenim da li mi nešto prija ili ne. A rad na K1 televizji mi izuzetno prija, regenerisao me je u svakom smislu.
Oni koji prate Enu Popov na društvenim mrežama, gde neretko objavljuje snimke iz privatnog života, uverili su se da je njen dom u Novom Sadu izuzetno lepo uređen.
Pročitajte Joksimovići su zvezde večeri! Voditeljka pokazala duge noge, a u patike njenog muža svi gledaju FOTO
Stoga ne čudi što su mnogi pomislili da je i stan u kojem snima emisiju “Žena za sva vremena” njen.
- Snimamo u stanu koji nije moj, nažalost. (smeh) Ipak, zbog gostoprimstva i topline počela sam osećati da je to moj beogradski gost, a čak i pojedini gosti misle da dolaze kod mene u kuću. Eto, takva vam je atmosfera na snimanjima, domaćinska i prijatna – kazala nam je Ena.
U dopisivanju sa fanovima na Instagramu, na pitanje da li je to stvarno tvoja kuća, u šali je odgovorila:
- Naravno da jeste, samo što to još nikome nije jasno osim meni. Notar se još uvek nije pojavio, no to ne mora ništa da znači.
Majka dve devojčice, svoj život je izgradila u Novom Sadu. Iako radi u Beogradu, nema nameru da se preseli.
- Čak i da sam sama mislim da ne bih odabrala Beograd za svakodnevni život, a sa porodicom bi to bilo baš teško. U obzir dolazi jednino preseljenje na more. (smeh) Ovako mi baš odgovara. Dođem u Beograd, skoncentrišem se na snimanje emisije, a kod kuće mogu u potpunosti da se posvetim porodici.
- Prija mi da od prestonice uzmem ono što mi je potrebno, što nemam u Novom Sadu, a ono što u njemu volim, najbolje je u regionu - poručila je.
Pročitajte još
Evo u čijem prelepom stanu Ena Popov snima emisiju, svi žele da znaju da li je njen, konačno otkriveno
Ena Popov snima emisiju u prelepom stanu
27/09/2025Saznajte više
Milan Vasić krstio sina na Kosovu, i to baš na Krstovdan, kum Milan Kalinić stigao u Gračanicu
Milan Vasić baš danas na Krstovdan krstio sina, i to na Kosovu
27/09/2025Saznajte više
Za 14 dana?! Novak Đoković savetnik i ambasador, 11. oktobra svi ga očekuju na "radnom mestu"
Novak Đoković u penziji uživaće u svim aktivnostima za koje nije imao vremena tokom karijere
27/09/2025Saznajte više
Aleksandar je zaspao i nije se probudio, tuga za sinom Mirka Kodića naterala na jedno: U dvorištu, ispred kuće sam zasadio drvo
Mirko Kodić dve godine posle stravične tragedije otvorio dušu
27/09/2025Saznajte više
Bitka Gorana Šušljika i Irine Dečermić za život deteta: Đorđa nisam morala da vidim, već je bio moj
Goran Šušljik i Irina Dečermić o borbi za porodicu
27/09/2025Saznajte više
Jelena bin Drai u Beogradu! U haljini krojenoj za princeze nema ko se nije okrenuo za njom FOTO
Jelena bin Drai u Beogradu boravila je nekoliko dana
26/09/2025Saznajte više
Komentari (0)