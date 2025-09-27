Evo u čijem prelepom stanu Ena Popov snima emisiju, svi žele da znaju da li je njen, konačno otkriveno

Ena Popov na javnoj sceni je dugi niz godina, a proletos je napravila televizijski transfer koji je mnoge iznenadio.

O prelasku na televiziju K1, koja se desila iznenada, bez prethodne najave, nedavno je govorila za HELLO!.

- Teško je posle devet godina napustiti firmu u kojoj vam je sve poznato, ne raditi više sa dragim ljudima na koje ste navikli i krenuti sve iznova – upoznati nove saradnike, način rada, koncept emisije koji nikada nije rađen kod nas. Istovremeno, sve to je i vrlo uzbudljivo. Ja volim da dajem šansu novim prilikama, volim sve da probam i sama procenim da li mi nešto prija ili ne. A rad na K1 televizji mi izuzetno prija, regenerisao me je u svakom smislu.

Oni koji prate Enu Popov na društvenim mrežama, gde neretko objavljuje snimke iz privatnog života, uverili su se da je njen dom u Novom Sadu izuzetno lepo uređen.

Stoga ne čudi što su mnogi pomislili da je i stan u kojem snima emisiju “Žena za sva vremena” njen.

- Snimamo u stanu koji nije moj, nažalost. (smeh) Ipak, zbog gostoprimstva i topline počela sam osećati da je to moj beogradski gost, a čak i pojedini gosti misle da dolaze kod mene u kuću. Eto, takva vam je atmosfera na snimanjima, domaćinska i prijatna – kazala nam je Ena.

U dopisivanju sa fanovima na Instagramu, na pitanje da li je to stvarno tvoja kuća, u šali je odgovorila:

- Naravno da jeste, samo što to još nikome nije jasno osim meni. Notar se još uvek nije pojavio, no to ne mora ništa da znači. Nikola Babić

Majka dve devojčice, svoj život je izgradila u Novom Sadu. Iako radi u Beogradu, nema nameru da se preseli.

- Čak i da sam sama mislim da ne bih odabrala Beograd za svakodnevni život, a sa porodicom bi to bilo baš teško. U obzir dolazi jednino preseljenje na more. (smeh) Ovako mi baš odgovara. Dođem u Beograd, skoncentrišem se na snimanje emisije, a kod kuće mogu u potpunosti da se posvetim porodici.

- Prija mi da od prestonice uzmem ono što mi je potrebno, što nemam u Novom Sadu, a ono što u njemu volim, najbolje je u regionu - poručila je. Nikola Babić









