Nova zvezda je rođena! Sofija Topić nadmašila sestrin rekord, suze u majčinom zagrljaju, Dragutin presrećan

Sofija Topić, mlađa ćerka Biljane i Dragutina Topića, preti da bude velika šampionka.
Naime, dok je njena starija sestra Angelina osvajala bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Tokiju, osam godina mlađa sestrica Sofija na drugom kraju planete nastavila je da postavlja lične rekorde krčeći sopstveni put ka zvezdama.
Dvanaestogodišnja Sofija je na drugoj kraju planete, na takmičenju u Srbiji, preskočila visinu od 146 centimetara!
Da ponudimo kontekst, pre nešto manje od godinu dana, kao 11-godišnjakinja, Sofija je preskočila 140 centimetara i nadmašila rezultat starije sestre Angeline u tom godištu. Najbolji Angelinin rezultat sa 11 godina bio je skok od 138 centimetara.
Rođena 2013. godine, Sofija se takmičila u najstarijem A uzrastu, što znači da od sledeće sezone biti mlađa pionirka. Dva puta je popravljala lični rekord u skoku uvis, najpre sa 1,38 m, pa sa 1,40 m.
Ovaj drugi rezultat bolji je od najboljeg rezultata, koji je u njenom uzrastu ostvarila njena starija sestra Angelina, apsolutna rekorderka Srbije (1,98 m) mada je još juniorka (2005. godište), koja se već uveliko ravnopravno nosi sa svetskim seniorkama.
Sofija se posle uspeha mnogo obradovala, i u suzama poletela u zagrljaj ocu i treneru Dragutinu i mami Biljani.
Video kćerke Sofije kako postavlja novi lični rekord podelila je ponosna mama Biljana Topić – inače aktuelna nacionalna rekorderka u troskoku sa 14,52 – na društvenoj mreži Facebook.
- Sofija se još uvek samo igra. Kao i Angelini, puštam je da sama odluči čime će da se bavi. Genetika možda jeste bitan faktor, ali ljubav prema sportu, motivacija i žrtva koju sportista podnosi je samo njihova. Roditelj je tu podrška - izjavio je takođe ponosni tata Dragutin Topić, koji je za lepe vesti čuo u dalekom Japanu gde je vodio brigu o formi i koncentraciji starije kćerke.
Sofija, svaka čast!
