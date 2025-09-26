Jelena bin Drai u Beogradu! U haljini krojenoj za princeze nema ko se nije okrenuo za njom FOTO

Ovog septembra, Fondacija Braća Karić po 28. put je istaknutim pojedincima uručila prestižna priznanja za njihova dostignuća, ideje i humanitarni rad, a među dobitnicima se našla i Jelena bin Drai, bivša misica, danas uspešna poslovna žena, koja je ovim lepim povodom doputovala iz Dubaija, gde već godinama živi sa porodicom.

Svečanosti u Narodnom pozorištu prisustvovala su brojna poznata lica iz ovdašnjeg društvenog, javnog i umetničkog života, ugledni sportisti, naučnici, doktori, a specijalno za ovu priliku Beograd je ponovno posetila i Jelena bin Drai, kojoj je pripala Nagrada Braća Karić za preduzetništvo i dostignuća u zdravstvu. Instagram

Iako ima četvoro dece i potpuno im je posvećena, Jelena u rukama čvrsto drži i "poslovne konce" – otvorila je obdanište, kozmetičke salone i kliniku, ima i modni brend, a stiže i da se bavi humanitarnim radom.

Za dodelu nagrada odabrala je elegantnu crnu toaletu sa jednim otvorenim ramenom i prozirnim donjim delom, a kreaciju je krasio poseban detalj – stilizovana crna ruža u predelu struka. Kosu je skupila u punđu i stajling kompletirala diskretnom šminkom i nakitom.

Mnoge poznate dame bile su te večeri u Narodnom pozorištu poput Biljane Tipsarević, Ane Divac i brojnih drugih a svaka je kući otišla sa nekim vidom zahvalnice ili nagrade.

Podsećanja radi, bivša mis Jugoslavije, potom i uspešna manekenka čiji se život preko noći promenio kada je 2001. upoznala arapskog biznismena Saida bin Draija, za kog se udala sedam godina kasnije, savršen je primer kako uz dobru organizaciju može da se spoji lepo i korisno, porodična i profesionalna sfera života.

I danas posle skoro 30 godina od kada je osvojila prvo mesto na izboru za Mis Jelena izgleda kao tada, prelepa, negovana i iskonski lepa iako su iza nje četiri trudnoće i porođaja kao i godine odgajanja mališana.

Uz sve to ona ne zapostavlja svoju karijeru kojoj je veoma posvećena pa shodno tome i dobija nagrade za zasluge. Bravo!










