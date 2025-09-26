Filip Petrušev i Tiana Šumaković krstili ćerku, prve fotografije sa intimne ceremonije

Filip Petrušev i Tiana Šumaković postali su roditelji po prvi put pre nešto više od dva meseca, tačnije 11. jula ove godine.
Trudnoću i porođaj držali su u najvećoj tajnosti, iako je poznato da je košarkaševa izabranica veoma aktivna na društvenim mrežama. Očigledno da može da se sakrije sve što se hoće.
Izvori bliski novopečenim roditeljima za medije su otkrili da su Filip i Tiana dobili ćerku kojoj su dali pomalo nepoznato ime za naše podneblje, Stasia.
Preslatka devojčica imala je juče veoma važan dan sa svega dva i po meseca kada se odigrao sveti čin njenog krštenja. Ponosna mama podelila je nekoliko fotografija sa proslave, gde smo mogli videti kako blista u beloj haljini.
Iako nije želela da deli privatne porodične fotografije, ono što nam je primetno jeste da samo dva meseca nakon porođaja zgodna plavuša je povratila devojačku figuru i rekli bismo da joj majčinstvo savršeno pristaje.
Pročitajte Filip Petrušev visok je 211 cm, a da mu vidite tek devojku FOTO
Podsećanja radi, njih dvoje su zajedno već više od 5 godina, dok je javnost za njih saznala 2020. godine.
Podsetimo, ovoh dana dosta se priča o Petruševom zbog činjenice da navodno i dalje vaga da li želi da igra za Zvezdu. Olimpijakos ne računa na njega, dok on sam gleda ka NBA.
Inače, Vasilis Jeragotelis, pomoćni trener Janisa Sferopulosa, govorio je za "EOK web radio" i pomenuo situaciju Petruševa. Oglasio se grčki stručnjak o statusu srpskog košarkaša.
- Dobri igrači se uklapaju svuda. Moneke je igrač koji igra na poziciji ‘četiri’, ali u niskoj postavi može da igra i na ‘petici’, pa čak i na ‘trojci’ u drugačijoj formaciji. Petrušev je takođe ‘četvorka’, ali daje rešenja i kao centar. Istina je da su šanse protiv nas, ali ako ostane sa nama, pokrivaće obe pozicije - kaže Grk.
