Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Glumu upisala iz šestog puta, sebi dala ime, a dva prezimena ne znače da je u braku: Ona je unuka Radio Mileve

Glumu upisala iz šestog puta, sebi dala ime, a dva prezimena ne znače da je u braku: Ona je unuka Radio Mileve

Autor: | 26/09/2025

0

Serija “Radio Mileva” ušla je u petu godinu postojanja, a pred gledaocima se ovih dana premijerno prikazuju nove epizode. Popularnosti je doprinela odlična glumačka ekipa, na čijem čelu su Olga Odanović, Marija Vicković i Kristina Bogunović Gavrić.

youtube printscreen

 

Unuka Radio Mileve, kako je mnogi oslovljavaju, pred kamere je prvi put stala upravo kao Sonja. Ulogu je dobila na kastingu, a tada je bila na prvoj godina fakulteta.

Pročitajte Posle 16 godina napustio centar Beograda - Ovo je nova adresa Petra Strugara

- Glumu sam upisala iz šestog puta. Veoma sam istrajna kad mi je stalo do nečega. Jarac u meni se bori i želi da ide daleko. Mada, lako je biti dosledan i čvrst u željama kada neko ima majku Ljilju Gavrić. Ona je moj najveći oslonac, neiscrpna podrška i najbolji prijatelj - rekla je Kristina Bogunović Gavrić u intervjuu za "Kurir".

Uloga u seriji “Radio Mileva” bila joj je prva u karijeri, i odmah joj je donela veliku popularnost.

- Život mi se jeste promenio, ali ja sam ista. Nisam zamišljala ovako nešto i ne bavim se glumom da bih bila popularna. U njoj sam jer mi srce snažno igra na sceni i u kadru, a taj osećaj me čini najsrećnijom na svetu - kaže Kristina Bogunović Gavrić

Instagram screenshot @sofimilo

 

Iako su, budući da ima dva prezimena, mnogi pretpostavili da se rano udala, prava istina je nešto drugačija.

- Moji roditelji nikada nisu bili u braku, pa je odluka da nosim dva prezimena prirodan sled okolnosti. Uvek sam se šalila da ću, kad se jednog dana udam, imati tri.

- Pošto sam shvatila da je moje puno ime predugačko i teško mi je da se potpišem, odlučila sam da olakšam sebi, pa sam se preimenovala u Kris Gavrić. I mama i tata su to prihvatili jer sam uvek imala slobodu da budem šta želim. Kad me pitaju ko mi je dao ime, odgovorim – sama sebi - otkrila je Kristina Bogunović Gavrić.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Instagram screenshot @sofimilo

Slične Vesti

Tagovi: kristina bogunović gavrić glumica kristina bogunović gavrić serija radio mileva unuka radio mileve Olga Odanović

Pročitajte još

Najnovije vesti