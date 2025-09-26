Glumu upisala iz šestog puta, sebi dala ime, a dva prezimena ne znače da je u braku: Ona je unuka Radio Mileve

Serija “Radio Mileva” ušla je u petu godinu postojanja, a pred gledaocima se ovih dana premijerno prikazuju nove epizode. Popularnosti je doprinela odlična glumačka ekipa, na čijem čelu su Olga Odanović, Marija Vicković i Kristina Bogunović Gavrić. youtube printscreen

Unuka Radio Mileve, kako je mnogi oslovljavaju, pred kamere je prvi put stala upravo kao Sonja. Ulogu je dobila na kastingu, a tada je bila na prvoj godina fakulteta.

- Glumu sam upisala iz šestog puta. Veoma sam istrajna kad mi je stalo do nečega. Jarac u meni se bori i želi da ide daleko. Mada, lako je biti dosledan i čvrst u željama kada neko ima majku Ljilju Gavrić. Ona je moj najveći oslonac, neiscrpna podrška i najbolji prijatelj - rekla je Kristina Bogunović Gavrić u intervjuu za "Kurir".

Uloga u seriji “Radio Mileva” bila joj je prva u karijeri, i odmah joj je donela veliku popularnost.

- Život mi se jeste promenio, ali ja sam ista. Nisam zamišljala ovako nešto i ne bavim se glumom da bih bila popularna. U njoj sam jer mi srce snažno igra na sceni i u kadru, a taj osećaj me čini najsrećnijom na svetu - kaže Kristina Bogunović Gavrić Instagram screenshot @sofimilo

Iako su, budući da ima dva prezimena, mnogi pretpostavili da se rano udala, prava istina je nešto drugačija.

- Moji roditelji nikada nisu bili u braku, pa je odluka da nosim dva prezimena prirodan sled okolnosti. Uvek sam se šalila da ću, kad se jednog dana udam, imati tri.

- Pošto sam shvatila da je moje puno ime predugačko i teško mi je da se potpišem, odlučila sam da olakšam sebi, pa sam se preimenovala u Kris Gavrić. I mama i tata su to prihvatili jer sam uvek imala slobodu da budem šta želim. Kad me pitaju ko mi je dao ime, odgovorim – sama sebi - otkrila je Kristina Bogunović Gavrić.









