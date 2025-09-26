Saša Joksimović iskreno: Borio sam se sa porokom dugo, reči sina su me trgle i potražio sam pomoć

Porok Saše Joksimovića dugo mu je stvarao probleme u životu

Saša Joksimović iza sebe ima brojne uloge u rado gledanim televizijskim serijama, kao što su “Toma” ili “Igra sudbine”. Istovremeno, jedan je od retkih predstavnika javnog života koji o svim temama govori otvoreno i bez zadrške. Marko Arsić

Na početku karijere novinari su ga neretko spominjali kao “mlađeg brata Željka Joksimovića”, a u međuvremenu je uspeo da izgradi svoje ime i prezime i odvoji se od tog epiteta.

Životni oslonac su mu supruga Nevena i sin Ilija, a oni su mu bili i najveća podrška kada se suočio sa ozbiljnim problemom.

O periodu svog života kada je konzumirao alkohol Saša Joksimović pričao je u emisiji “Pretres” na Hype TV.

- Nikada nisam pio u životu, a kada sam počeo pio sam svaki dan. Upao sam u alkoholizam. Pio sam godinu i sedam meseci. To je potpuno odsustvo života. Onda sam shvatio da nisam dobar ni muž, ni otac, ni vozač, ni podrška. Imao sam mnogo problema na poslu i u porodici. Jednostavno, imati alkoholičara u kući nije prijatno uopšte – rekao je Saša Joksimović.

Kako je naveo, poslednjih sedam meseci bilo je najgore opijanje, a zbog sina je odlučio da “okrene novi list”.

- Sin me je pitao: “Tata, je l ti nećeš da umreš kao što je Ronaldov tata umro od alkohola?”. Kad sam to čuo, sve mi je bilo jasno. Lagao sam ga: “Tata pomalo pije, ne brini.” A mislio sam, kakvi malo, loče!

Nakon tog razgovora potražio je pomoć stručnih lica.

- Posle dva meseca uspeo sam da pobedim porok. Više nikada nisam okusio ni kap alkohola.Hvala mom sinu – poručio je Saša.









