Žerine bliznakinje imaju 15 godina: Prvi put su se pojavile u javnosti, zajedno sa mamom koja je lepotica

Dražen Žerić Žera ličnim primerom je pokazao da je moguće izgraditi uspešnu višedecenijsku karijeru, a ne eksponirati privatni život.

Sredinom novembra “Crvena jabuka” će održati dva koncerta u Sava centru, i ujedno obeležiti 40 godina rada. Njihovi hitovi i danas se rado slušaju, a pevaju ih i oni koji se nisu ni rodili u vreme kada su te pesme nastale.

Omiljena grupa mnogih generacija nastala je u Sarajevu, 80-ih godina. Nakon tragične smrti pevača Dražena Ričlija, bend je napravio pauzu, a onda se vratio sa albumom “Za sve ove godine” na kojem je pevao Dražen Žerić Žera. Sve ostalo je istorija pop muzike ovih prostora.

Miljenik publike, ali i žena širom regiona, Žera je rado izlazio u susret predstavnicima “sedme sile”, ali je o privatnom životu govorio šturo, tek koliko mora.

Pre 16 godina u tajnosti se oženo 24 godine mlađom Barbarom. Venčanje je održano na brodu kod Šolte u prisustvu 20 zvanica.

- Bio je to mali, romantični brod. Preselio sam se u Split kad je ona počela da studira. Ipak, nismo se venčali tamo, nego smo otišli malim, okićenim brodom na Šoltu. Bilo je prelepo, nas 20 se ukrcalo na brod. Čista romansa, more, galebovi – ispričao je Dražen Žerić Žera nedavno za “InMagazin”. Antonio Ahel/ATAImages

Bliznakinje Petru i Mareu dobio je u zrelim godinama.

- Zaista bih voleo da sam ih dobio ranije, u svojim dvadesetim. Pitali su me šta još čekam, a ja sam uvek mislio da je besmisleno da se oženim samo zbog dece.

- Nema pravila. Kad god se desi brak i deca dođu na svet, to je u redu. Ne volim kada pričaju o nekim pravilima. Ljubav može da se dogodi i u staračkom domu. Nikada nisam bio žrtva pravila – rekao je muzičar.

Žerine bliznakinje, koje danas imaju 15 godina, nisu se pojavljivale u javnosti. Ipak, izuzetak su napravile nedavno, kada su se našle na terasi jednog zagrebačkog hotela, gde je “Crvena jabuka” proslavila 40. rođendan i najavila turneju u 40 evropskih gradova.

- Zanima ih scena, kao i svako dete. Ipak, one će same da biraju put. Deo su jednog zagrebačkog hora, idu na jedno takmičenje, pa šta im bog da. Neću ih sputavati ni u čemu. Neću ih savetovati. Krećem od sebe, ko god ti da savet u mladosti, nećeš poslušati jer si tinejdžer i buntovnik – poručio je frontmen “Crvene jabuke”.

