Kad Bane Obradović slavi punoletstvo sina Vuka, cela estrada je na okupu: Zavirite na gala zabavu sa 35 pevača!

Bane Obradović, estradni menadžer, organizovao je gala proslavu povodom 18. rođendana sina Vuka.

Na slavlje je, kako je otkrio, pozvao 35 pevača, kao i brojne ličnosti iz drugih sfera javnog života.

Među gostima su bila vodeća imena naše muzičke scene, a većina pevača došla je sa suprugama: Željko Joksimović, Aco Pejović, Saša Kovačević...

Proslavi koju je za punolestvo sina organizovao Bane Obradović, prisustvovali su i Zorica Brunclik i Kemiš, Ana Bekuta, Dejan Matić, Dragana Katić, Snežana Đurišić...

- Sinu sam poželeo mnogo toga, ali on je bio konkretan sa spiskovima. Neke želje sam ispunio, neke nisam još uvek, ali potrudiću se u narednim godinama – kazao je ponosni otac i dodao da je sin Vuk od njega nasledio dar za organizaciju.

- Imam naslednika. Imam ih trojicu – otkrio je poznati estradni menadžer.

U nastavku pogledajte ko je sve bio na proslavi punoletstva Vuka Obradovića. Antonio Ahel/ATAImages Antonio Ahel/ATAImages Antonio Ahel/ATAImages Antonio Ahel/ATAImages Antonio Ahel/ATAImages Antonio Ahel/ATAImages Antonio Ahel/ATAImages Antonio Ahel/ATAImages Antonio Ahel/ATAImages Antonio Ahel/ATAImages









