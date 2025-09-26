Čestitamo! Vanja Milošević dobio unuku, pa otputovao u Sidnej. Snežana Đurišić sve otkrila

Vanja Milošević, dugogodišnji emotivni partner Snežane Đurišić trenutno boravi u Sidneju. Razlog za putovanje na drugi kraj sveta je predivan. Tačnije, ugledni ginekolog dobio je unuku. Antonio Ahel/ATAImages

Lepu vest podelila je Snežana Đurišić, pojašnjavajući zašto je sama došla na proslavu punoletstva sina estradnog menadžera Baneta Obradovića.

- Vanja je u Sidneju, dobio je unuku i otišao da je vidi.

Iako su devet godina zajedno, Vanja Milošević i Snežana Đurišić ne planiraju odlazak kod matičara.

-Kad dvoje ljudi živi zajedno to je neka vrsta braka, znači isto kao brak, samo bez potpisa. Mi smo devet godina zajedno, imamo dosta godina. Mislim da nam to nije potrebno – poručuje muzička zvezda.

Snežana Đurišić iza sebe ima brak sa Slobodanom Gvozdenovićem, koji je preminuo 2013. godine. U braku su dobili dvoje dece, sina Marka i ćerku Maju.

Doktor Vanja Milošević svoj privatni život nikada nije eksponirao u medijima, pa se malo zna o njegovim emotivnim izborima pre nego što je upoznao Snežanu.

Nezvanično,ima četvoro dece sa tri žene, ali nikada nije stao pred oltar.









