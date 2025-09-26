Vanja Milošević, dugogodišnji emotivni partner Snežane Đurišić trenutno boravi u Sidneju. Razlog za putovanje na drugi kraj sveta je predivan. Tačnije, ugledni ginekolog dobio je unuku.
Lepu vest podelila je Snežana Đurišić, pojašnjavajući zašto je sama došla na proslavu punoletstva sina estradnog menadžera Baneta Obradovića.
- Vanja je u Sidneju, dobio je unuku i otišao da je vidi.
Iako su devet godina zajedno, Vanja Milošević i Snežana Đurišić ne planiraju odlazak kod matičara.
-Kad dvoje ljudi živi zajedno to je neka vrsta braka, znači isto kao brak, samo bez potpisa. Mi smo devet godina zajedno, imamo dosta godina. Mislim da nam to nije potrebno – poručuje muzička zvezda.
Pročitajte Joksimovići su zvezde večeri! Voditeljka pokazala duge noge, a u patike njenog muža svi gledaju FOTO
Snežana Đurišić iza sebe ima brak sa Slobodanom Gvozdenovićem, koji je preminuo 2013. godine. U braku su dobili dvoje dece, sina Marka i ćerku Maju.
Doktor Vanja Milošević svoj privatni život nikada nije eksponirao u medijima, pa se malo zna o njegovim emotivnim izborima pre nego što je upoznao Snežanu.
Nezvanično,ima četvoro dece sa tri žene, ali nikada nije stao pred oltar.
Pročitajte još
Čestitamo! Vanja Milošević dobio unuku, pa otputovao u Sidnej. Snežana Đurišić sve otkrila
Vanja Milošević dobio unuku
26/09/2025Saznajte više
Joksimovići su zvezde večeri! Voditeljka pokazala duge noge, a u patike njenog muža svi gledaju FOTO
Željko i Jovana Joksimović nikad bolje nisu izgledali
25/09/2025Saznajte više
Šta Ana Ivanović ima od škole? Danas je uspešna žena i mesečno zarađuje bogatstvo
Obrazovanje Ane Ivanović iznenadilo mnoge
25/09/2025Saznajte više
Milica Milša posle više od tri decenije konačno otkrila istinu o ocu njenog sina
Bivši partner Milice MIlše nikada se nije javno eksponirao
25/09/2025Saznajte više
Jakov Piljikić proslavio 9. rođendan! Bajkovita proslava u porodičnom dvorištu, sve po želji slavljenika FOTO
Jakov Piljikić proslavio 9. rođendan
25/09/2025Saznajte više
Posle 16 godina napustio centar Beograda: Ovo je nova adresa Petra Strugara
Petar Strugar se odselio iz centra Beograda
25/09/2025Saznajte više
Komentari (0)