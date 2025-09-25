Šta Ana Ivanović ima od škole? Danas je uspešna žena i mesečno zarađuje bogatstvo

Obrazovanje Ane Ivanović iznenadilo mnoge

Ana Ivanović jedna je od samo 28 teniserki u istoriji koje su se domogle prvog mesta VTA liste. Na toj poziciji provela je ukupno 12 nedelja.

Uspešnu karijeru prekinula je po mnogima prerano, 2016. godine, ali razumeli smo njenu želju da se posveti porodici.

Gerald Matzka/Getty Images

Nedavno se razvela od Bastijana Švajnštajgera posle devet godina braka, ima troje dece, osnovala je kozmetički brend, a ponekad se lati i reketa kada je uhvati nostalgija.

Nedavno je zaintrigirala fanove fotografijom sa terena, uz koju je napisala da se raduje predstojećoj sezoni.

A sve je počelo pre više od tri decenije. Kada je imala pet godina, Ana je od roditelja tražila da je upišu u lokalnu školu tenisa. Idol joj je bila Monika Seleš.

Sa svega 17 godina domogla se juniorskog finala Vimbldona, kada je šira javnost i čula za nju. Promo

Kada ste od malih nogu u svetu profesionalnog sporta, morate tu svoju ljubav da uskladite sa obavezama oko učenja. Ana, koja je živela na Novom Beogradu, završila je Osnovnu školu „Majka Jugovića”, koja se nalazi u zemunskom Gradskom parku.

Kada je počela da učestvuje na profesionalnim turnirima i više putuje po svetu, bilo je jasno da će srednju školu morati da završi vanredno.

Kao ambasadorka Unicefa u Srbiji, slavna teniserka angažovana je u misiji „Škole bez nasilja” i kad god je ovde, koristi priliku da se druži sa beogradskim đacima.









