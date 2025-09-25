Milica Milša posle više od tri decenije konačno otkrila istinu o ocu njenog sina

Svi su se dugo pitali ko je bivši partner Milice Milše sa kojim je pre tri decenije dobila sina jedinca Antonija, koji nosi ime njegovog dede.
Glumica je na četvrtoj godini studija zatrudnela sa misterioznim muškarcem i odlučila da rodi dete, a u tome je od prvog trenutka imala ogromnu podršku roditelja.
Ipak, nikada se nije saznalo ko je otac njenog sina kojeg je kasnije prihvatio i odgajio njen suprug Žarko Jokanović, sa kojim je nedavno proslavila 25 godina braka.
Govoreći o mladosti i trudnoći, dramska umetnica je uvek isticala da ništa ne bi bilo moguće bez podrške njenih roditelja.
Miličin sin Antonije dobio je ima po dedi, ali lepa glumica nikada nije otkrila ko je otac dečaka koga je rodila ne četvrtoj godini fakulteta.
Prvih šest godina sina je podizala sama, uz nesebičnu pomoć roditelja, trudeći se da ne zapostavi studije, a kasnije i karijeru.
Pročitajte Podatak iz biografije koji malo ko zna, ova tri fakulteta upisala je Milica Milša
‒ Reći ću vam samo podatak da se Antonije rodio 9. aprila, a ja sam krajem maja sa diplomskom predstavom igrala u Ateljeu 212. To ne bih mogla da izvedem bez ogromne podrške majke i oca ‒ otkrila je Milica jednom prilikom.
Uvek je odbijala da odgovori na pitanje ko je Antonijev biološki otac, ističući kako je njegov jedini tata Žarko koji ga je podigao i vaspitao.
- Antonije ima jednog jedinog oca, a to je Žarko. Svi nešto vole da pitaju i čeprkaju, nema tu ničega. Jednostavno, tri godine sam se zabavljala sa jednim momkom, trebalo je da se venčamo, nisam želela da se udam, sama sam tako odlučila, videla sam da to neće da štima.
Posle 29 godina nema tu šta da se priča - rekla je Milica Milša, a njenu izjavu ste mogli da čujete u emisiji Naj od naj koja se svake subote od 14.15h emituje na Blic TV.Ipak, sada je rešila da progovori i otkrije makar nešto što do sada nismo znali, govoreći za Blic televiziju.
I tako i dalje nismo saznali ko je bivši partner Milice Milše koji, činjenica, nikada se nije medijski eksponirao. Pa ko zna, možda i ne živi u našoj zemlji.
Slične Vesti
Milica Milša posle tri decenije konačno otkrila istinu o ocu njenog sina
Bivši partner Milice Milše se nikada nije medijski eksponirao
19/10/2024Saznajte više
Pročitajte još
Milica Milša posle više od tri decenije konačno otkrila istinu o ocu njenog sina
Bivši partner Milice MIlše nikada se nije javno eksponirao
25/09/2025Saznajte više
Jakov Piljikić proslavio 9. rođendan! Bajkovita proslava u porodičnom dvorištu, sve po želji slavljenika FOTO
Jakov Piljikić proslavio 9. rođendan
25/09/2025Saznajte više
Posle 16 godina napustio centar Beograda: Ovo je nova adresa Petra Strugara
Petar Strugar se odselio iz centra Beograda
25/09/2025Saznajte više
Sinovi Ane Franić prvi put u javnosti, povod je prelep
Sinovi Ane Franić kršteni u manastiru Svetog Luke u Župi Nikšićkoj
25/09/2025Saznajte više
Rijana rodila treće dete! Srećnu vest krila je 11 dana, a sada pokazala bebu neobičnog imena
Rijana rodila treće dete
25/09/2025Saznajte više
Novak pokazao šta zaista misli o Jeleninoj rođenoj sestri?
Sestra Jelene Đoković u sjajnim je odnosima sa zetom
24/09/2025Saznajte više
Komentari (0)