Posle 16 godina napustio centar Beograda: Ovo je nova adresa Petra Strugara

Petar Strugar u svet glume zakoračio je pre petnaest godina, ulogom Blagoja Marjanovića Moše u serijalu “Montevideo, Bog te video”. U godinama koje su usledile gledali smo ga u brojnim serijama, filmovima i pozorišnim predstavama.
Uskoro ga očekuje i premijera trećeg nastavka serije “Senke nad Balkanom”, gde igra lika koji se zove Danilo Tomasović.
Petar je poznat i kao veliki zaljubljenik u ekstremne sportove, gde se okušao u raznim disciplinama. U mlađim danima trenirao je odbojku, a već duže vreme u potpunosti je posvećen konjima i konjičkom sportu.
Iako nerado govori o privatnom životu, nije tajna da je već duže vreme u vezi sa koleginicom Ninom Nešković.
Osim toga, posvećen je sinovima na koje je preneo ljubav prema prirodi i životinjama.
Njegovi konji trenutno su smešteni u konjičkom klubu u naselju Trešnja, iza Avale, gde se nedavno preselio i živi u montažnom objektu dok ne izgradi sebi nešto trajnije.
O preseljenju posle 16 godina života u Beogradu, konjima, glumi i svemu što čini njegov život, Petar Strugar pričao je u podkastu agelast_, a intervju će biti emitovan u nedelju.
