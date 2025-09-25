Posle 16 godina napustio centar Beograda: Ovo je nova adresa Petra Strugara

Petar Strugar u svet glume zakoračio je pre petnaest godina, ulogom Blagoja Marjanovića Moše u serijalu “Montevideo, Bog te video”. U godinama koje su usledile gledali smo ga u brojnim serijama, filmovima i pozorišnim predstavama.

Uskoro ga očekuje i premijera trećeg nastavka serije “Senke nad Balkanom”, gde igra lika koji se zove Danilo Tomasović.

Petar je poznat i kao veliki zaljubljenik u ekstremne sportove, gde se okušao u raznim disciplinama. U mlađim danima trenirao je odbojku, a već duže vreme u potpunosti je posvećen konjima i konjičkom sportu.

Iako nerado govori o privatnom životu, nije tajna da je već duže vreme u vezi sa koleginicom Ninom Nešković.

Osim toga, posvećen je sinovima na koje je preneo ljubav prema prirodi i životinjama. Antonio Ahel/ATAImages

Njegovi konji trenutno su smešteni u konjičkom klubu u naselju Trešnja, iza Avale, gde se nedavno preselio i živi u montažnom objektu dok ne izgradi sebi nešto trajnije.

O preseljenju posle 16 godina života u Beogradu, konjima, glumi i svemu što čini njegov život, Petar Strugar pričao je u podkastu agelast_, a intervju će biti emitovan u nedelju.









