Sinovi Ane Franić prvi put u javnosti, povod je prelep

Sinovi Ane Franić, Andrija i Martin, poslednjeg dana leta kršteni su u Manastiru Svetog Luke u Župi Nikšićkoj.
Glumica je tim povodom podelila prelepe kadrove svegog čina, a javno se obratila i dvema damama sa kojima je krunisala dugogodišnje prijateljstvo.
- 20. 09. 2025. dan kada smo Crna Gora i ja jedna drugoj podarile još jedno VAŽNO i još jedno NAJLEPŠE i još jedno NEZABORAVNO. Zahvalna na svemu
Sinovi Ane Franić rođeni su u Splitu gde se glumica svojevremeno preselila zbog ljubavi. U braku sa Markom Ižakovićem, profesionalnim roniocem, provela je sedam godina.
Par se razveo 2020, a glumica se tada vratila u Beograd sa decom.
Na pitanje – da li je selidba u Split bila prevelika žrtva, Ana Franić je u intervjuu za “Story” rekla:
- Tada nisam razmišljala na taj način. Bila sam svesna da žrtva koju pravim jeste velika, ali osoba sam koja radi kako joj u datom trenutku odgovara. Nemam za čim da žalim, dobila sam dvoje dece i imala iskustvo koje me je oplemenilo i kao ženu i kao glumicu. Sad idemo dalje, šta je bilo bilo je, pamtiću samo lepo mada ničeg ružnog nije ni bilo.
- Dečaci su suviše mali da bi shvatili kakva se promena dogodila. I dalje će odlaziti u Split i biće tamo dovoljno često, tako da ne bi trebalo da to bude problem, a odlziću i ja sa njima.
Od tada je prošlo pet godina, a sinovi Ane Franić u međuvremenu su izrasli u divno vaspitane dečake na koje roditelji mogu samo da budu ponosni.
