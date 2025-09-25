Stravične slike sa mesta nesreće: Darko i Katarina Lazić u teškom stanju prevezeni u bolnicu, vatrogasci pevača izvlačili iz olupine

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na autoputu kod Geneksa, u blizini beogradske Arene. Darko Lazić i Katarina vraćali su se sa promocije nove pesme njene sestre Tijane Matić, Darkove svastike, kada su doživeli saobraćajnu nesreću. U sudaru je učestvovao autobus i auto, prilikom čega je auto potpuno smrskan.
Darko je vozio, dok je Kaća bila na mestu suvozača. Hitna pomoć oboje je odmah prevezla na VMA, gde su zbrinuti i ušiveni. Iako su svesni, zadobili su ozbiljne povrede, a Darka su izvlačili iz vozila.
Darko je udario u autobus, a od siline udarca se zakucao u bankinu. Jedna od guma njegovog automobila odletela je čak 70 metara. Vatrogasci su odmah stigli i izvukli pevača i njegovu suprugu iz smrskanog automobila, dok je Hitna pomoć oboje prevezla na VMA gde su zbrinuti.
Darko se trenutno nalazi na VMA, gde mu rade analize i CT glave. Pevač se žalio na bolove u glavi i ima posekotine, ali je komunikativan i razgovara sa policijom koja je prisutna.
Pročitajte Lepše nema ni u katalogu: Seka Aleksić renovirala dnevni boravak, ovo joj je omiljeni kutak
On je zadržan na VMA radi daljeg ispitivanja, a prema informacijama Telegrafa, stanje mu je stabilno i sarađuje sa nadležnima. Katarina je smeštena u bolnicu u Zemunu, takođe se žali na bolove u glavi i ima posekotine, ali ona nije u istoj bolnici sa Darkom. Lekari prate njeno stanje, a oba supružnika su pod medicinskim nadzorom.
On je zadržan na VMA radi daljeg ispitivanja, a prema informacijama Telegrafa, stanje mu je stabilno i sarađuje sa nadležnima.
Katarina je smeštena u bolnicu u Zemunu, takođe se žali na bolove u glavi i ima posekotine, ali ona nije u istoj bolnici sa Darkom. Lekari prate njeno stanje, a oba supružnika su pod medicinskim nadzorom.
Pročitajte još
Novak pokazao šta zaista misli o Jeleninoj rođenoj sestri?
Sestra Jelene Đoković u sjajnim je odnosima sa zetom
24/09/2025Saznajte više
Viki Miljković odavno ne živi od pevanja! Evo na koji način zarađuje milione
Viki Miljković ima više nego uspešan privatni biznis
24/09/2025Saznajte više
Ako se vozite ovom linijom GSP-a svakodnevno možete sresti Olgu Odanović
Olga Odanović u gradskom prevozu se redovno vozi
24/09/2025Saznajte više
Gde je danas Oliver Mlakar? Grad zamenio selom, a svi se čude kako izgleda u 90. godini
Gde je danas Oliver Mlakar
24/09/2025Saznajte više
Dnevni boravak Dragane Katić je renoviran, glavni arhitekta njen sin Boban, oduševiće vas stolice
Dom Dragane Katić njen sin je uredio sa mnogo ljubavi
24/09/2025Saznajte više
Otac Saše Đorđevića nikad iskreniji: Tužan sam izašao iz sale, proživljavao sam sve i kao trener i kao roditelj
Fondacija Novak Đoković sinoć je pod otvorenim nebom, na teniskom terenu u beogradskom Bloku 23 priredila specijalnu projekciju filma „Izgubljeni drim tim“ namenjenu mladim sportistima i njihovim roditeljima, u okviru strateškog programa Fondacije „Putem šampiona“
24/09/2025Saznajte više
Komentari (0)