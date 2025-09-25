Rijana rodila treće dete! Srećnu vest krila je 11 dana, a sada pokazala bebu neobičnog imena

Muzička zvezda Rijana i njen partner ASAP Roki dobili su treće dete. Beba je na svet stigla 13. septembra, ali su roditelji tek sada obelodanili srećnu vest.
Posle dva dečaka, u porodicu je stigla jedna devojčica koja je, baš kao i njena braća, dobila neobično ime.
Pročitajte Poznati se utrkuju da deci daju neobična imena, ali su Skaj Vikler i Boris Beker šampioni
Rijana i ASAP Roki imaju dva sina, trogodišnjeg RZU i godinu dana mlađeg Rajota. Za ćerku su odabrali ime Roki Ajriš Mejers, koje je izabrano u čast Rijaninog oca.
Par je zajedno od 2020. godine, a u vezu su uplovili posle višegodišnjeg prijateljstva.
U intervjuu koji je nedavno dao, muzičar je priznao da priželjkuju devojčicu.
- Nadam se da je devojčica. Zaista se molimo za ćerku. Prvi put smo hteli da znamo pol bebe, drugi put nismo. Sada opet nismo želeli da znamo do samog kraja. Imam osećaj da će biti devojčica. Ova trudnoća je potpuno drugačija od prethodne dve - rekao je reper.
Kako izgleda Rijanina ćerka pogledajte OVDE
