Šta Novak zaista misli o Jeleninoj rođenoj sestri?

Supruga najboljeg tenisera na svetu, Jelena Đoković, ima sestru Mariju Ristić koja se retko eksponira u medijima. Ona često deli intimne trenutke iz svog života na društvenim mrežama.

Sestra Jelene Đoković udata je za Budimira Jovkovića i par neretko deli fotografije sa putovanja na svojim Instagram profilima. Photo by Pascal Le Segretain Getty Images

Sudeći po fotografijama, oni najviše vremena provode u Španiji, tačnije u Madridu i Marbelji, ali su tokom praznika otputovali u Italiju.

Marija i njen suprug su rešili da posete Rim, pa su objavili fotografije sa Rimskog foruma.

Oboje su nasmejani i blistaju jedno pored drugog.

Marija je podelila niz fotografija iz Španije, a najveću pažnju su izazvale ona na kojima je sa suprugom za kojeg žene kažu da je pravi frajer.

Par inače često putuje kako možemo videti na društvenim mrežama, a sada su pokazali kako su uživali u vikendu van Srbije.

"Brojim blagoslove", napisala je ona u opisu objave.

Inače, Marija i njen muž promovišu organsku hranu i zdrav život. Oni najviše vole mesta gde nema gužve. Marija inače veoma voli životinje i rado provodi vreme sa svojim konjem koji se zove Huanito.

A u kakvim su odnosima svastika i zet? Rekli bismo i više nego u odličnim ako je suditi po društvenim mrežama s obzirom da Novak redovno lajkuje svaku Marijinu objavu.










