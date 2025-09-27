Za 14 dana?! Novak Đoković savetnik i ambasador, 11. oktobra svi ga očekuju na "radnom mestu"

Tokom prethodnih meseci, pored standardnih i uobičajenih dešavanja, sportskim svetom odjeknula je vest da će srpski teniser Novak Đoković postati suvlasnik fudbalskog kluba Le man, drugoligaša iz Francuske.
I mnogi su ovo odmah protumačili kao da je to posao kojim će se Novak Đoković u penziji baviti, odnosno da želi da se isključi iz tenisa, što opet, priznaćete, deluje nemoguće.
Nije prošlo ni 24 sata, a najugledniji francuski list "Lekip" bavio se ovom temom i pitao se koja će biti uloga najboljeg tenisera svih vremena u ovom projektu, u kom zajedno učestvuje sa Felipeom Masom i Kevinom Magnusenom poznatim imenima iz Formule 1, kao i sa partnerom najbolje teniserke sveta i dobrom prijateljicom Novaka Đokovića Arine Sabalenke.
Novak se pridružio brazilskom fondu "Autfild", koji je novi investitor u francuskom klubu Leman, a srpski teniser će imati ulogu savetnika i ambasadora kluba.
- On i ostali sportisti dele našu viziju ovog projekta. Imaće savetodavnu ulogu, ali će biti i ambasadori brenda. Felipe i Kevin će graditi veze sa svetom automobilizma, dok će Novak doneti svoj šampionski duh, pogled na vrhunsko takmičenje. On voli fudbal. Prvi put ulaže u fudbalski klub i veoma je uzbuđen - rekao je Pedro Oliveira, suosnivač "Autfilda".
Pročitajte Stefan i Tara Đoković uvek doručkuju isto i nikada nisu prehlađeni, Jelena otkrila recept
Takođe, reč je imao i predsednik kluba Tjeri Gome.
- Svi znaju da on obožava fudbal. Ako mu raspored dozvoli i poželi da izađe na teren stadiona Meri-Marvingt na nekoliko minuta, savršena prilika je jubilarni meč povodom 40 godina kluba, 11. oktobra - izjavio je Gome.
Đoković ovih dana uživa u Grčkoj, zemlji za koju se spekuliše da će uskoro postati njegov dom, jer on i Jelena žele da budućnost grade u Atini.
Ne opterećuje se karijerom i turnirima već se trudi da što više vremena provodi sa najmilijima i onako kako njemu odgovara. A ovo leto je maksimalno iskoristio da uživa sa porodicom i familijom.
Pročitajte još
Za 14 dana?! Novak Đoković savetnik i ambasador, 11. oktobra svi ga očekuju na "radnom mestu"
Novak Đoković u penziji uživaće u svim aktivnostima za koje nije imao vremena tokom karijere
27/09/2025Saznajte više
Aleksandar je zaspao i nije se probudio, tuga za sinom Mirka Kodića naterala na jedno: U dvorištu, ispred kuće sam zasadio drvo
Mirko Kodić dve godine posle stravične tragedije otvorio dušu
27/09/2025Saznajte više
Bitka Gorana Šušljika i Irine Dečermić za život deteta: Đorđa nisam morala da vidim, već je bio moj
Goran Šušljik i Irina Dečermić o borbi za porodicu
27/09/2025Saznajte više
Jelena bin Drai u Beogradu! U haljini krojenoj za princeze nema ko se nije okrenuo za njom FOTO
Jelena bin Drai u Beogradu boravila je nekoliko dana
26/09/2025Saznajte više
Ovaj poznati muzičar je rođeni brat Nine Seničar i juče se oženio! Neverovatno koliko liče FOTO
Brat Nine Seničar oženio se dugogodišnjom partnerkom
26/09/2025Saznajte više
Filip Petrušev i Tiana Šumaković krstili ćerku, prve fotografije sa intimne ceremonije
Filip Petrušev i Tiana Šumakovići krstili ćerku
26/09/2025Saznajte više
Komentari (0)