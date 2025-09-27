Za 14 dana?! Novak Đoković savetnik i ambasador, 11. oktobra svi ga očekuju na "radnom mestu"

Tokom prethodnih meseci, pored standardnih i uobičajenih dešavanja, sportskim svetom odjeknula je vest da će srpski teniser Novak Đoković postati suvlasnik fudbalskog kluba Le man, drugoligaša iz Francuske.

I mnogi su ovo odmah protumačili kao da je to posao kojim će se Novak Đoković u penziji baviti, odnosno da želi da se isključi iz tenisa, što opet, priznaćete, deluje nemoguće. Photo by Valerio Pennicino/Getty Images

Nije prošlo ni 24 sata, a najugledniji francuski list "Lekip" bavio se ovom temom i pitao se koja će biti uloga najboljeg tenisera svih vremena u ovom projektu, u kom zajedno učestvuje sa Felipeom Masom i Kevinom Magnusenom poznatim imenima iz Formule 1, kao i sa partnerom najbolje teniserke sveta i dobrom prijateljicom Novaka Đokovića Arine Sabalenke.

Novak se pridružio brazilskom fondu "Autfild", koji je novi investitor u francuskom klubu Leman, a srpski teniser će imati ulogu savetnika i ambasadora kluba.

- On i ostali sportisti dele našu viziju ovog projekta. Imaće savetodavnu ulogu, ali će biti i ambasadori brenda. Felipe i Kevin će graditi veze sa svetom automobilizma, dok će Novak doneti svoj šampionski duh, pogled na vrhunsko takmičenje. On voli fudbal. Prvi put ulaže u fudbalski klub i veoma je uzbuđen - rekao je Pedro Oliveira, suosnivač "Autfilda".

Takođe, reč je imao i predsednik kluba Tjeri Gome.

- Svi znaju da on obožava fudbal. Ako mu raspored dozvoli i poželi da izađe na teren stadiona Meri-Marvingt na nekoliko minuta, savršena prilika je jubilarni meč povodom 40 godina kluba, 11. oktobra - izjavio je Gome. Photo by Hannah Peters/Getty Images

Đoković ovih dana uživa u Grčkoj, zemlji za koju se spekuliše da će uskoro postati njegov dom, jer on i Jelena žele da budućnost grade u Atini.

Ne opterećuje se karijerom i turnirima već se trudi da što više vremena provodi sa najmilijima i onako kako njemu odgovara. A ovo leto je maksimalno iskoristio da uživa sa porodicom i familijom.









