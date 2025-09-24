Viki Miljković odavno ne živi od pevanja! Evo na koji način zarađuje milione

Odavno Viki Miljković nije izbacila novu pesmu, ali to ne znači da ne razmišlja da u narednim mesecima publiku obraduje novom numerom. Za to vreme ima dva posla kojima je potpuno posvećena.
Jedan dobro znamo, a to je mesto člana žirija u "Pinkovim Zvezdama" a drugi je privatni biznis koji je otpočela sa suprugom Tašketom pre nekoliko godina pa su sada već postali vrhunski eksperti za nekretnine i opremanje luksuznog nameštaja.
Kompanija čiji su vlasnici Viki i njen suprug Dragan Tašković Taške postala je i ekskluzivni prodavac stanova koje je na Bežanijskoj kosi gradio Saša Popović.
Na sajtu njene agencije oglašeno je 280 stanova, 48 lokala i čak 500 parking-mesta, koji su danas u vlasništvu Suzane Jovanović.
Viki Miljković, koja se pored posla sa prodajom luksuznih nekretnina odnedavno bavi i proizvodnjom nameštaja u Turskoj, svakodnevno razvija svoj biznis. Njena sve veća reputacija potvrđena je i angažmanom Milice i Željka Mitrovića.
- Angažovana sam na opremanju jednog luksuznog hotela u Beogradu, koji je deo poznatog svetskog lanca, a svakodnevno dobijamo nove pozive. Radimo na brojnim projektima, ali ono na šta sam najponosnija je vila Željka Mitrovića. Radimo na tome proteklih meseci i sada je privodimo kraju. To je nešto najprezentnije što sam videla, ne samo u Evropi, već i šire - kaže Viki.
Da Viki radi punom parom, potvrđuje i činjenica da vila njene koleginice Jelene Karleuše spada u projekte na kojima njena firma radi.
- Naše arhitekte su uradile projekat i za Jelenu Karleušu - dodaje pevačica.
Biznis s prodajom stanova ona je proširila i na nove lokacije, prvo je u Dubaiju sklopila neke saradnje, a sada se veruje da je isto postigla i u Turskoj.
Češće nego inače ona i suprug tamo putuju, a za to vreme stekli su očigledno i prijatelje sa kojima su jedan uspešan i lep dan obeležili proslavom na jahti i vožnjom Bosforom.
