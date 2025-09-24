Da, dobro ste videli! Ako se vozite ovom linijom GSP-a svakodnevno možete sresti Olgu Odanović

Olga Odanović oduvek je gradila reputaciju "žene iz naroda", potpuno opuštene, pa nas ni ne čudi što je možemo baš svuda sresti.

Nakon što je domaću publiku potpuno osvojila ulogom Zlatane u seriji "Selo gori, a baba se češlja" jedna od omiljenih srpskih glumica svoje mesto na tronu srpskog glumišta učvrstila je ulogom u hit seriji "Radio Mileva". Milan Maričić ATA images

Već nekoliko decenija živi u srpskoj prestonici gde je zasnovala porodicu sa kolegom Draganom Petrovićem Peletom, a kako joj svakodnevne obaveze nameću da se kreće sa jednog kraja grada na drugi, ona neretko koristi gradski prevoz.

Potpuno prirodna, bez scenske šminke, sa zavezanom kosom legendarna glumica pre nekoliko dana vozila se u autobusu do kuće, a jedan od prolaznika ju je usnimio.

Sudeći po snimku rekli bismo da joj nije bilo prijatno jer je shvatila da obožavalac želi da je usnimi, mada se nije bunila već je damski izignorisala celu situaciju.

Koji je broj gradskog prevoza u pitanju, ne znamo sa sigurnošću ali oni koji svakodnevno koriste iste linije, kažu da je često sretnu dok se prevozi sa jedne lokacije na drugu.

Podsećanja radi, dramska umetnica nije rođena u Srbiji već u slovenačkom gradu Celje. Naime, sa svega četiri godine doselila se u malo mesto na jugu naše zemlje, u Aleksinac gde je provela detinjstvo i pubertet.

Pretpostavlja se da je porodica Odanović zbog poslovnih obaveza glumičinog oca nekoliko godina provela van granica današnje Srbije, a tada svakako u okviru Jugoslavije.

Danas je dom Olge Odanović i Peleta veća, prostranija i lepo uređena nekretnina bliža centru, a zgrada u kojoj je odrasla glumica još uvek je jedna od najlepših u centru Aleksinca.

Detalje njenog odrastanja izneli su njeni sugrađani u emisiji "Metar moga sela", koji su otkrili da je dok joj je mama bila živa, dolazila sa suprugom u Aleksinac, veoma često, kako bi sa majkom prošetala gradom i brinula o njoj.

U Aleksincu je nisu zaboravili iako je nakon smrti roditelja odlučila da proda porodičnu nekretninu te se posle toga u ovaj grad nije vraćala.

Svi se ponose njihovom sugrađankom koja je zbog neospornog talenta ali i marljivog rada postala jedna od omiljenih glumica sa ovih prostora te će se njene replike godinama prepričavati.









