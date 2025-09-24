Fondacija Novak Đoković sinoć je pod otvorenim nebom, na teniskom terenu u beogradskom Bloku 23 koji je u maju ove godine otvorila, priredila specijalnu projekciju filma „Izgubljeni drim tim“ namenjenu mladim sportistima i njihovim roditeljima, u okviru strateškog programa Fondacije „Putem šampiona“.

Cilj događaja bio je da nove generacije kroz snažne sportske priče nauče važne životne lekcije o ljubavi prema sportu, timskom jedinstvu i pripadnosti nacionalnom timu.

Pre projekcije, nacionalna direktorka Fondacije Novak Đoković, Maja Kremić, pozdravila je sve prisutne u ime osnivača Fondacije, Novaka i Jelene Đoković, zahvalila se Milošu Ivanoviću, producentu filma, što je baš Fondaciju odabrao da zajedno promovišu vrednosti koje dele - pre svega poštovanje i zajedništvo. Potom je istakla da je projekcija posvećena Nikoli Piliću, koji nije samo imao veliki uticaj na lični i sportski razvoj najboljeg tenisera svih vremena, već je bio i veliki Jugosloven i čovek koji je uvek negovao zajedništvo.

- Niki, znamo da večeras gledaš sa nama - zaključila je svoje obraćanje Kremić.

Nakon filma održan je panel „Putem šampiona“, čija je autorka i nekadašnja FED Cup reprezentativka Srbije, Ana Jovanović, ugostila Bratislava Batu Đorđevića, legendarnog košarkaškog trenera i oca jednog od naših najboljih košarkaša svih vremena, Aleksandra Saše Đorđevića. Razgovoru o porukama filma pridružio se i producent Miloš Ivanović. Svoje obraćanje Bata Đorđević započeo je sećanjem na Nikolu Pilića, a onda se osvrnuo na film.

- Tužan sam izašao iz sale, prisetivši se tadašnje tuge zbog raspada Jugoslavije, ali i posebno emotivan zbog svega kroz šta su ti momci prolazili, koje odlično poznajem. Pratio sam sva zbivanja od kuće, proživljavao sve i kao trener i kao roditelj. Oni su fantastični ljudi i sportisti koji su kroz ove izazove pokazali kolike su veličine - i takvi su i danas - istakao je Bata Đorđević, te dodao:

- U najtežim situacijama vrhunski sportista treba da se ponaša na pravi način i da učini sve kako bi sačuvao zajedništvo tima. Svi su tada bili, a i danas su ostali čvrsto povezani jer su kroz sport to naučili, uz stručni štab reprezentacije na čelu sa fenomenalnim Dušanom Dudom Ivkovićem, koji je odlično znao da radi sa njima.

Posebna karakteristika i vrednost svakog člana tog tima je da su oni bili stvarani kroz generacije, predanim radom i strateškim pristupom. Danas igrači mogu da se kupe novcem, ali takve kvalitete će retko ko od njih imati!










