Gde je danas Oliver Mlakar? Grad zamenio selom, a svi se čude kako izgleda u 90. godini

Gde je danas Oliver Mlakar, pitaju se brojni poštovaoci legendarnog voditelja? Iako se već dugo ne pojavljuje na malim ekranima, neizbrisiv je trag koji je ostavio u svetu televizije.
U penziju je otišao pre 22 godine, ali je nastavio da prihvata voditeljske angažmane. Vtalnost u poznim godinama ide mu na ruku.
Voditelj jednog od najgledanijih kvizova na ovim prostorima, “Kviskoteke”, u julu je proslavio 90. rođendan, a novinarima koji su ga pozvali da čestitaju, rekao je:
- Ove godine neće biti proslave rođendana. Obeležiću ga u krugu porodice, sa našim dragim psima. Supruga će ispeći kremastu tortu koju volim, i tako će mirno proći moj dan.
Oliver Mlakar danas živi mirnim i povučenim životom u selu pored Samobora, odakle se preselio iz Zagreba. Sa suprugom Dunjom u braku je od 1965. godine. Imaju dve ćerke, Mašu i Ivu. Maša je doktor arheologije i živi u Velikoj Britaniji, a Iva ima svoju firmu u Zagrebu.
U više navrata je istakao da se na TV ekran ne bi vratio ni za najveći honorar, uz napomenu da je svoj doprinos dao i da je vreme da mlađe generacije preuzmu scen
Tokom svoje duge i bogate karijere vodio je zabavne programe, kvizove, a javnost ga najviše pamti kao voditelja popularne “Kviskoteke” i emisije o kuvanju “Male tajne velikih majstora kuhinje”.
