Osmeh je ponovo tu! Ceca Bojković u divnom društvu

Svetlana Bojković početkom godine suočila se sa velikom porodičnom tragedijom. Njen suprug, diplomata Slavko Kruljević, preminuo je iznenada posle kraće bolesti.

Ljubav im se desila u zrelim godinama, kada su se tome najmanje nadali. Venčali su se 2011. i četrnaest godina proveli u skladnom braku. Jedno vreme boravili su u Finskoj, gde je gospodin Kruljević bio ambasador.

Diva našeg glumišta krajem marta imala je premijeru predstave “Svaka ptica svome jatu”, na sceni Beogradskog dramskog pozorišta.

Na pitanje, odakle joj snaga da nastavi dalje nakon velikog gubitka koji je doživela, odgovorila je:

- Verujte, da je bio neki drugi komad u pitanju, da nije bio ovaj komad, ova ekipa i ovaj tekst ja bih odustala. Oni su me podržali i onda sam imala snage.

Svetlana Ceca Bojković sada se pojavila u pozorištu, u okviru “Jagoševe nedelje”, organizovane povodom dve godine od odlaska Jagoša Markovića – jednog od najistaknutijih pozorišnih reditelja u regionu.

Antonio Ahel/ATAImages

Zajedno sa koleginicama i prijateljicama, Vesnom Čipčić i Natašom Ninković odgledala je "Ćelavu p(j)evačicu", a poštovaoce njenog lika idela obradovalo je saznanje da ponovo ima osmeh na licu. Antonio Ahel/ATAImages










