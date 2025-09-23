Porodica na okupu! Prvi snimak Aleksandre Prijović nakon porođaja, pevačica proslavila 30. rođendan FOTO

Aleksandra Prijović juče je proslavila jubilarni 30. rođendan u intimnom okruženju jednog prestoničkog restorana, a slavlju su prisustvovali najbliži članovi porodice i prijatelji.
Na svom Instagramu podelila je delić atmosfere svog divnog dana, što je ujedno i prvi snimak Aleksandre Prijović posle porođaja.
Muzička zvezda je objavila video snimak na kome peva za svoju, ali i za dušu svoje bake. Kada je Prija pustila glas i zapevala pesmu "Od izvora dva putića" sve goste je raznežila, a posebno baku koju je u jednom trenutku od sveg srca grlila i ljubila.
Takođe, podelila je i emotivnu fotografiju sa svojim suprugom Filipom Živojinovićem, gde uživa u njegovom zagrljaju. Ovo je prvi video snimak pevačice nakon njenog nedavnog porođaja.
Podsećanja radi, suprug je na dan njenog rođendana objavio emotivnu čestitku i uputio svojoj supruzi dirljive reči.
Pročitajte Aria Živojinović stigla u porodični dom! Prva fotografija raznežila
– Za ovih 30 godina život ti je pružio mnogo toga... Za narednih 70 ne skidaj osmeh sa lica, voli i znaj da si voljena. Srećan rođendan, mama – napisao je Filip ispod zajedničke fotografije.
Aleksandra i Filip zajedno su izgradili porodični dom na Bežanijskoj kosi, a pored sina Aleksandra, pre 20 dana su dobili i ćerku koju su nazvali Aria. Tada se ostvarila pevačicina najveća želja.
I zaista, život joj je za prvih 30 godina svega dao.
