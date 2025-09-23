Sve je držala u tajnosti! Nataša Bekvalac u venčanici, seče mladenačku tortu FOTO

Nataša Bekvalac u venčanici pred foto-reporterima blistala je samo jednom iako se zvanično tri puta udavala. Samo je sa prvim suprugom Danilom Ikodinovićem pravila veliku svadbu gde je blistala poput princeze.

Kasnije kada se udavala za Ljubu Jovanovića i Luku Lazukića bile su intimne proslave u krugu najbližih, a pevačica se u oba puta odlučila za jednostavnu haljinu. Antonio Anhel / Ata images

Danas je na Instagramu osvanuo snimak na kojem Nataša Bekvalac u venčanici seče mladenačku tortu. Doduše, mladoženje nema na vidiku. Jasno je svima odmah bilo da je u pitanju najava za njen novi album.

Ako je verovati spekulacijama, novosadska Barbika će publiku novim studijskim albumom obradovati za tačno dva dana kada bude proslavljala 45. rođendan.

Pokloniće fanovima novih devet ili deset pesama, a na celom projektu radila je nekoliko godina, pa se pre nekoliko meseci pohvalila kada su ekranizovali i poslednju numeru sa albuma:

- Album i spotovi veka završeni - napisala je u Instagram priči Natašina sestra i stilista Kristina Bekvalac, dok je i fotograf koji godinama sarađuje sa pevačicom objavio zajednički selfi uz opis "Hvala Nale na ovom spektaklu od putovanja. 10 spotova kasnije, još smo živi, još se volimo".

Na pomenutim slikama i snimcima vidi se da su svi iz tima muzičke zvezde veoma srećni i ponosni na projekat koji su uspešno priveli kraju posle nekoliko godina konstantnog rada i truda.

Ona je nedavno za Grand otkrila sve detalje pripreme albuma koji njena publika sa nestrpljenjem čeka već godinama.

-Spremam novi album, biće 10 pesama i za svaku radim spot, iskačem iz zone komfora. Ja sam stvari poređala po prioritetima, meni su najvažnije moje dve ćerke, zato možda nisam izdala album deset godina – rekla je Nataša za Grand i dodala:

Ja sam i mama i tata svojoj deci, oni su mi u svakom smislu i momentu prioritet. Ja sam 25 godina u muzici. Jako je emotivan album – kazala je pevačica tada.

Podsećanja radi, njena starija mezimica Hana je pre nekoliko dana i zvanično otpočela studentski život u Madridu gde je upisala prestižni fakultet, a mama ju je otpratila kako bi se uverila da je sve u najboljem redu kako bi njena ćerka otpočela novo životno poglavlje.









